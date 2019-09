Juventus, che sorpresa: Pjaca parzialmente in gruppo

La Juventus si prepara in vista della Fiorentina con Marko Pjaca tornato parzialmente in gruppo: per lui esercizi di atletica e tecnica.

Dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri, la in giornata è tornata ad allenarsi in vista della trasferta di sabato (ore 15) contro la . Terminati gli impegni con le rispettive Nazionali, alla Continassa si sono presentati regolarmente anche Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi e Miralem Pjanic.

Sorpresa. Al gruppo, come riportato dal sito ufficiale bianconero, si è unito parzialmente Marko Pjaca . Ai box da marzo per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, il 24enne esterno offensivo croato si è concentato su esercizi di atletica e tecnica.

Prosegue nel migliore dei modi, dunque, il recupero dell'ex viola. Per una carriera, fin qui, caratterizzata prevalentemente da gravi infortuni. A tal proposito, per accertarsi della totale guarigione, la ha deciso di tenere Pjaca in organico fino a gennaio. Dopodiché, verosimilmente, spazio a un nuovo prestito: fondamentale per tentare di rilanciarsi.

A tal proposito, le spettatrici interessate - nostrane ed estere - non mancano. Ma, ovviamente, i campioni d' prenderanno una decisione con calma.