Juventus, Pjaca all'Anderlecht: visite mediche in corso

Marko Pjaca è sbarcato a Bruxelles per sottoporsi alle visite mediche con l'Anderlecht. Affare in prestito con opzione per la prossima stagione.

Sfumato il passaggio al , Marko Pjaca riparte da una nuova avventura: . Il tuttofare offensivo croato questa mattina è sbarcato a Bruxelles per sottoporsi alle visite mediche con il suo nuovo club, che nella giornata di ieri ha trovato l'intesa con la per un prestito fino a giugno con opzione di rinnovarlo per la prossima stagione.

Insomma, un modo per valutare l'impatto dell'ex con il calcio belga. Dopodiché, a bocce ferme, andrà in scena l'inevitabile valutazione complessiva. Da non escludere però, a maggior ragione se le cose dovessero procedere nel verso giusto, un discorso proiettato all'acquisizione del cartellino. Prematuro parlarne ora, indubbiamente, ma l'Anderlecht si è riservato un canale preferenziale.

Acquistato nell'estate del 2016 per 23 milioni, Pjaca alla corte della Signora non è riuscito ad affermarsi soprattutto per i gravi infortuni rimediati. Proseguiti anche fuori dal capoluogo piemontese, vedi il ko subito a Firenze.

Ora, alle porte, l'opportunità di ripartire. Un'opportunità nata nelle ultime ore di mercato, sfruttata con convinzione dal diretto interessato, desideroso di rimettersi in gioco spedendo nel dimenticatoio la masasorte.