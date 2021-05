Pensieri Agresti - Juventus, è la settimana di Pirlo: dentro o fuori

Fresco di Coppa Italia vinta nel giorno del suo 42esimo compleanno, il futuro del tecnico bresciano rappresenta ancora un rebus.

"Se mi riconfermerei alla Juve? Certo, faccio l’allenatore per questo, perché amo il calcio, amo allenare, amo questa società, poi decideranno loro ma il mio obiettivo è quello di continuare".

A grandi passi Juventus e Andrea Pirlo si avvicinano al momento della verità. Il club bianconero, domenica, saprà se il futuro sarà targato Champions o Europa League. L'allenatore, di riflesso, scoprirà i piani della società. Che, inevitabilmente, dovrà valutare l'intero quadro con tono perentorio e pragmatico.

La stagione prossima al capolinea, seppur caratterizzata da due trofei, per la Vecchia Signora è stata delle più probanti. Pochi alti, tanti bassi, molteplici difficoltà tra evidenti limiti strutturali e un tecnico neofita che - alla prima esperienza - giorno dopo giorno ha capito cosa significhi guidare Madama.

Detto ciò, non è da Juve programmare con miopia. In tanti, infatti, associano l'eventuale riconferma di Pirlo al piazzamento in Champions League. Viceversa, a detta anche di molti addetti ai lavori, l'addio diventerebbe inevitabile. A maggior ragione considerando come i bianconeri, da campioni d'Italia in carica, abbiano messo alla porta prima Massimiliano Allegri e dopo Maurizio Sarri.

La dirigenza juventina, e non potrebbe essere altrimenti, ha fatto quadrato attorno al proprio tecnico. Insomma, missione chiara: salvare il salvabile. E a Reggio Emilia, contro l'Atalanta, il risultato è stato dei più ottimali. Certo, la conquista della 14esima Coppa Italia juventina, ma in generale al Mapei Stadium è andato in scena il giusto atteggiamento. Una squadra viva che con determinazione e qualità ha saputo archiviare la pratica orobica.

Ora, l'ultima curva. Ora, l'ultimo atto. Vincere a Bologna e - scherzi del destino - attendere buone notizie da Bergamo, dove l'Atalanta affronterà il Milan. La gara della vita, per i rossoneri, chiamata inevitabilmente a scrivere indelebilmente anche la stagione zebrata. Con Pirlo, così, in attesa del dentro o fuori...