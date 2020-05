La Juventus pianifica la ripresa: richiamati i giocatori all'estero

Dopo il Napoli e l'Inter, anche la Signora si prepara a ricominciare le attività: via alle sedute individuali pure per la rosa di Sarri.

, e, ora, pure la . Le grandi, pian piano, iniziano a pianificare il ritorno all'attività produttiva. Una ripresa sui generis, a scaglioni, in attesa di capire se e quando il pallone italiano potrà ricominciare a rotolare. Ma pur sempre una ripresa.

Stop alle vacanze (forzate. La Signora ha deciso di richiamare i giocatori della rosa di Maurizio Sarri che, in questo momento, si trovano ancora all'estero.

I vari Higuain, Cristiano Ronaldo, Khedira, Szczesny, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro e Rabiot, tutti tornati nei rispettivi Paesi d'origine nelle scorse settimane, all'indomani dello scoppio dell'emergenza Coronavirus, eccezion fatta per il fuoriclasse lusitano che già si trovava in .

Dunque, 9 elementi. I quali, per i prossimi 14 giorni, dovranno rimanere in isolamento. I giocatori mai andati via dall' , dal canto loro, potranno invece ricominciare le attività già dai prossimi giorni, tra martedì 5 e mercoledì 6 maggio, come da disposizioni del Viminale.

La Continassa, dunque, si prepara a riaccogliere i campioni d'Italia. Anche se, come detto, si tratterà di sessioni di stampo puramente individuale. Niente di collettivo, in attesa del 18 maggio.

La decisione della Juventus ricalca quella di Napoli e Inter, ma anche quella del : ieri erano stati gli emiliani i primi ad annunciare ufficialmente il ritorno alle attività individuali.