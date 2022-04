Juventus-Perin: accordo in fase di definizione, rinnovo fino al 2025

In casa Juventus, finalmente, è tempo di rinnovi. Quello di Juan Cuadrado fino al 2023, sebbene sia da formalizzare con un’altra base salariale, è scattato automaticamente al raggiungimento della 40esima presenza stagionale. Alle porte, tuttavia, c’è un’altra notizia in arrivo.

Mattia Perin, infatti, è prossimo a prolungare fino al 30 giugno 2025. Contatti produttivi nelle ultime ore tra la dirigenza bianconera e l’entourage del 29enne estremo difensore di Latina, con il diretto interessato che ha deciso di rimanere all’ombra della Mole. Insomma, accordo in via di definizione.

Notizia non banale, affatto, soprattutto considerando come il 36 zebrato – di rientro dal prestito trascorso al Genoa – sia diventato a tutti gli effetti un prezioso uomo spogliatoio. Apprezzato dai compagni di squadra, dai dirigenti e dal preparatore dei portieri Claudio Filippi. Che, nelle scelte importanti per quanto concerne la sua materia, viene sempre consultato.

Autore di 8 gettoni nell’annata calcistica in corso, Perin è stato sondato anche da altre campane nostrane ed estere. Ma ha prevalso la voglia di continuità, di rimanere all’interno di un gruppo affiatato, con un progetto ambizioso chiamato a riportare la Juve il più in alto possibile nel minor tempo possibile.

E l’ex rossoblù, nonostante le gerarchie siano chiare e soprattutto non in discussione, è pronto a fornire il suo contributo. Fino al 2025, con la firma che – mai come in questo caso – assomiglia a un mero dettaglio. Chiamatelo, se volete, countdown.