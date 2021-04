Juventus-Parma, le pagelle: Alex Sandro top, Ronaldo da incubo

Nella Juventus ottima gara della difesa, male McKennie e Cristiano Ronaldo. Insufficienti Laurini e Kurtic nel Parma, Gervinho altalenante.

LE PAGELLE DI JUVENTUS-PARMA

BUFFON 6 – Non piazza oculatamente la barriera in occasione della prodezza di Brugman, un errore che sarebbe potuto costare caro.

DANILO 6 – La prestanza atletica non gli manca, ma fatica a creare impostazioni pulite.

BONUCCI 6.5 – Sfiora la rete nel primo tempo e, in generale, deve scontrarsi con la fisicità di Pellè. Lo contiene.

DE LIGT 7 – Lucido nella sponda per Alex Sandro e, in generale, ne viene a capo agevolmente chiudendo l’incontro a tripla mandata.

ALEX SANDRO 8 – Due reti. Prima doppietta in carriera. Bisogna aggiungere altro?

CUADRADO 7 – In versione “alto” sulla destra, torna a casa con altri due assist. Fattore. (74’ KULUSEVSKI SV)

ARTHUR 6 – Passo lento, monoritmo. Avrebbe il compito di dettare i tempi di gioco collettivi, ma finisce per affidarsi al compitino. Mezzo punto in più per il salvataggio provvidenziale su Osorio. (86’ BERNARDESCHI SV).

BENTANCUR 6 – Nella prima frazione di gara fatica nel chiudere le linee di passaggio agli avversari, decisamente meglio nella ripresa. (74’ RABIOT SV)

MCKENNIE 5.5 – Lato A del match da dimenticare. Impacciato, lento di pensiero, inconcludente. (74’ RAMSEY SV).

DYBALA 6.5 – Ha voglia di spaccare il mondo. E lo si nota candidamente. Detto ciò, non riesce a trovare il guizzo vincente. Ma fa il suo (84’ MORATA SV).

CRISTIANO RONALDO 5 – Sulle palle inattive inizia a diventare un fattore: per gli avversari. Insomma, la barriera non è roba sua. Per il resto, si divora un goal già fatto. E sbaglia tanto, tantissimo.



COLOMBI 6 – Stilisticamente le cose potrebbero andare meglio, non perfetto sul secondo guizzo di Madama, ma complessivamente ha il merito di rendere il parziale meno corposo.

LAURINI 5 – Soffre terribilmente nel mantenere la posizione, musica per le orecchie di Alex Sandro.

BANI 5.5 – Non grandi cose, ma nemmeno grandissimi errori.

OSORIO 6 – Tenta il gioco d’anticipo, gli riesce a targhe alterne. Sfiora di testa il 2-2.

PEZZELLA 5 – Parte bene andando a tutto gas, tuttavia si spegne con il trascorrere dei minuti. (80’ BUSI SV).

GRASSI 6.5 – Quantità e qualità, fa quello che può e bene.

BRUGMAN 7 – Dipinge una punizione e, in generale, fa “cantare” il pallone. (71’ HERNANI 5.5 – Entra nel momento di maggiore difficoltà gialloblù).

KURTIC 5 – Il meno proposito del centrocampo Ducale.

MAN 5.5 – Questa volta non si scatena come suo solito fare. (80’ KARAMOH SV).

PELLE 5.5 – Si fa vedere principalmente per i contatti energici con Bonucci. (61’ CORNELIUS 5.5 – Non si vede praticamente mai).

GERVINHO 5.5 – Prova ad accendersi, mettendo in mostra anche una buona gamba. (62’ MIHAILA 5.5 – Sbatte ripetutamente contro i difensori bianconeri).

JUVENTUS (4-4-2) Buffon 6; Danilo 6, De Ligt 7, Bonucci 6.5, Alex Sandro 8; Cuadrado 7 (74’ Kulusevski s.v.), Bentancur 6 (74’ Rabiot s.v.), Arthur 6 (86’ Bernardeschi s.v.), McKennie 5.5 (74’ Ramsey s.v.); Dybala 6.5 (84’ Morata s.v.), Cristiano Ronaldo 5. All. Pirlo

PARMA (4-3-3) Colombi 6; Laurini 5, Bani 5.5, Osorio 6, Pezzella 5.5 (81’ Busi s.v.); Grassi 6.5, Brugman 7 (71’ Hernani 5.5), Kurtic 5; Man 5.5 (81’ Karamoh s.v.), Pellè 5.5 (61’ Cornelius 5.5), Gervinho 5.5 (61’ Mihaila 5.5). All. D’Aversa