Juventus-Parma, le pagelle: Ronaldo un cecchino, muro De Ligt

Cristiano Ronaldo sempre più leader offensivo della Juventus, grande prestazione di De Ligt, male Pjanic e Ramsey. Nel Parma delude Kulusevski.

CRISTIANO RONALDO 7.5: Settima partita consecutiva in cui va in goal in campionato, roba che alla non si vedeva dal 2005 con protagonista un certo David Trezeguet. Il portoghese vive un’ottima condizione psicofisica e lo si nota palesemente. Insomma, rodaggio puro in vista dei mesi chiave. Numeri: 11 goal di fila in serie A. Mostruoso.

CORNELIUS 7: Subentrato all’infortunato Inglese, di testa la mette lì dove Szczesny non può mai arrivare nella vita. Complessivamente, tiene botta. Eccome.

DE LIGT 7: Alla terza partita consecutiva, dopo aver smaltito gli acciacchi al pube e alla spalla, ne viene a capo sia con Inglese sia con Cornelius. Superlativo, soprattutto, nel gioco aereo.

RABIOT 6: Si contraddistingue nel primo tempo per ritmo e idee, palesando una crescita sempre più netta. E, probabilmente, il ruolo di mezz’ala destra potrebbe diventare – quantomeno alla corte della Signora – molto più di un’opzione. Cala nella ripresa.

KULUSEVSKI 5.5: Lo Stadium, a giugno, diventerà la sua casa. Intanto, prova a comprenderne usi e costumi. Alti e bassi.

PJANIC 5.5: In riserva di energie, finisce per affidarsi al compitino. Insomma, da uno con le sue qualità ci si aspetta sempre di più.

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6.5; Cuadrado 6, De Ligt 7, Bonucci 6.5, Alex Sandro 6 (21’ Danilo 6.5); Rabiot 6, Pjanic 5.5, Matuidi 5.5; Ramsey 5.5 (60’ Higuain 6); Dybala 6.5 (80’ Douglas Costa s.v.), Ronaldo 7.5. Allenatore: Sarri

PARMA (4-3-3) Sepe 6.5; Darmian 5.5, Iacoponi 5, Bruno Alves 5.5, Gagliolo 6; Kucka 5.5, Hernani 5, Scozzarella 6 (66’ Sprocati 5.5); Kulusevski 5.5 (88’ Siligardi s.v.), Inglese 5 (44’ Cornelius 7), Kurtic 6. Allenatore: D’Aversa