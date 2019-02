Juventus-Parma, le pagelle: Gervinho e Ronaldo trascinatori

La Juventus brilla grazie a Cristiano Ronaldo e Mandzukic, ma pecca in difesa. Nel Parma Inglese, Kucka e Gervinho fanno la differenza.

JUVENTUS

PERIN 5.5: Raccoglie tre palle dal sacco, ma non ha grandi colpe.

CANCELO 6: Attacca con profitto e difende con intelligenza. Poi, però, dall'alto di una classe sopraffina “gigioneggia” un po' troppo. Ballando dietro.

CACERES 5.5: Al terzo debutto con la Juventus, offre una prova solida fin quando reggono le gambe.

RUGANI 5.5: La missione è chiara: non dare spazio a Gervinho. Lo contiene per buoni tratti della sfida, ma poi si fa bruciare due volte. E il goal realizzato, così, assomiglia tanto a una magra consolazione.

SPINAZZOLA 5.5: Macina con profitto, nel primo tempo, chilometri su chilometri sulla corsia sinistra. Nota negativa: i sussulti ospiti nascono tutti dal suo territorio.

KHEDIRA 6: Viaggia al piccolo trotto, ma con la palla tra i piedi sa sempre cosa fare. Centra due legni, uno di sinistro e l'altro di testa. (79' BENTANCUR SV).

PJANIC 5.5: Buone geometrie, ma non cambia mai marcia. Serata opaca, l'ennesima.

MATUIDI 6: Dà freschezza alla linea metodista, elevandosi persino in termini qualitativi. Qualche buon passaggio senza tergiversare, salvo crollare assieme agli altri.

DOUGLAS COSTA 6: Spacca la gara con le sue giocate, seppur costantemente raddoppiato. (46' BERNARDESCHI 5.5: Non particolarmente pimpante, esce per un problema al fianco). (87' EMRE CAN SV).

RONALDO 7.5: Ha voglia di spaccare il mondo. E lo si nota palesemente. Cerca ripetutamente il goal e lo trova in due circostanze. Sei lampi nelle ultime cinque partite di serie A.

MANDZUKIC 5.5: I bianconeri, con il suo rientro, ripropongono fisicità e movimenti oculati in attacco. Qualche sponda qua e là e, come sempre, la consueta generosità. Ottimo il cross per il 3-1 del numero 7 zebrato. Rovina tutto nel finale, gestendo malamente un possesso rovente.

PARMA

SEPE 6: I suoi interventi rendono il parziale meno corposo, sfortunato in occasione del primo lampo targato CR7.

IACOPONI 5: Gli arrivano da tutte le parti e fa quello che può. Devia la conclusione del fenomeno portoghese. Sovrastato sempre dall'ex Real Madrid.

BRUNO ALVES 5.5: Nelle ultime ore del mercato invernale sarebbe potuto approdare alla corte dei campioni d'Italia e, invece, ha rinnovato per un'altra stagione con i Ducali. Patisce i movimenti di Mandzukic.

BASTONI 5.5: Il ragazzo ha talento da vendere, e la crescita passa anche dai test probanti come quello andato in scena allo Stadium.

GAGLIOLO 5.5: Poche incursioni in avanti, concentrato nel mantenere la posizione.

KUCKA 7: Approdato nelle scorse settimane alla corte di D'Aversa, deve ancora comprendere perfettamente usi e costumi ducali. Detto questo, l'esperienza non gli manca. Due assist. (86' SPROCATI SV).

SCOZZARELLA 5: Non fa registrare le coperture necessarie, rendendo maledetta dura la vita ai compagni di reparto. (76' STULAC 6: Fa il suo).

BARILLA' 7 Si fa sentire a suon di tacchetti, stilisticamente non eccelso ma efficace. Torna a casa con una gioia personale.

GERVINHO 8: Non ci sono tante parole per descrivere questo giocatore. Monumentale.

INGLESE 6.5: Sì, è vero, gli arrivano pochi palloni giocabili. Ma in qualche modo li amministra, superlativo nell'assist finale.

BIABIANY 5: Non la becca mai, si demotiva e ci rinuncia con il trascorrere dei minuti. (57' SILIGARDI 6.5: Consegna a Inglese una palla d'oro).