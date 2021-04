Juventus-Parma, le formazioni ufficiali: gioca McKennie

Nella Juventus ci sono Bentancur ed Arthur a centrocampo, Dybala in attacco. Nel Parma panchina per Sepe e Mihaila.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie; Dybala, Ronaldo.

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.

Dopo il caos Superlega, la Juventus si rituffa in campionato per provare a dimenticare la sconfitta contro l'Atalanta e rispondere in chiave Champions. Di fronte un Parma reduce dal duro k.o di Cagliari e con residue speranze di rimanere nella massima serie.

Pirlo punta nuovamente su Cristiano Ronaldo in attacco, con Dybala al suo fianco. Giocano interni Bentancur ed Arthur, sulle fasce spazio per McKennie e Cuadrado. In porta c'è Buffon, difeso da Danilo, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro. Panchina per Kulusevski e Ramsey.

Nel Parma c'è Pellè come prima punta, supportato sugli esterni da Gervinho e Man. A centrocampo giocano Grassi, Brugman e Kurtic, con Colombi tra i pali. Retroguardia a quattro composta da Laurini, Osorio, Bani e Pezzella. Panchina per Mihaila e Sepe.