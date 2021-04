Juventus-Parma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus ospita il Parma in una gara valevole per la 32ª giornata di Serie A. Le info su formazioni e come seguire la partita in tv e in streaming.

JUVENTUS-PARMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Parma

Juventus-Parma Data: 21 aprile 2021

21 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, DAZN1 (canale 209 del satellite)

Streaming: DAZN

Juventus-Parma è una gara tra due squadre in cerca di punti per i rispettivi obiettivi. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro l'Atalanta. Il piazzamento per la prossima Champions League è a rischio e bisogna vincere per consolidare la propria posizione tra le prime quattro. I ducali, invece, sono alla disperata ricerca di punti per una salvezza che appare sempre più un miraggio. La sconfitta contro il Cagliari (4-3 con due reti subite nei minuti di recupero) può aver lasciato pesanti strascichi nella mente dei giocatori. La sfida contro gli attuali Campioni d'Italia può rappresentare l'ultima spiaggia anche in considerazione del fatto che le altre concorrenti per la salvezza corrono.

All'andata, allo stadio Tardini, la Juventus si sbarazzò agevolemente della resistenza del Parma: 4-0 con le reti di Kulusevski (ex della gara), Morata e Cristiano Ronaldo (doppietta) Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 52 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo è favorevole alla Juventus in virtù delle 25 vittorie ottenute a fronte di 16 pareggi e 10 successi del Parma.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Parma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-PARMA

Il match tra Juventus e Parma si giocherà mercoledì 21 aprile 2021. Il teatro della sfida sarà l'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio del match è fissato per le ore 20.45

La gara tra Juventus e Parma sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su DAZN. Gli abbonati, per vedere la gara, dovranno collegarsi, tramite le smart tv compatibili, all'app e cliccare sull'evento in programma. Non è questo l'unico modo per vedere la gara: si potrà assistere al match anche collegando una console PlayStation 4 o 5 oppure tramite Xbox. In alternativa si potrà usare anche Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire il match anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky è quello di accedere all'app di DAZN tramite SKY Q.

La gara dell'Allianz Stadium sarà possibile vederla anche in streaming su dispositivi come pc o portatili (collegandosi al sito ufficiale di DAZN) o su tablet e smartphone (attraverso l'applicazione scaricabile su iOS e Android). Al termine del match si potrà riguardare la gara integrale on demand o rivedere gli highlights del match.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match tra Juventus e Parma si potrà seguire tramite Goal.com. Infatti il nostro sito garantirà la possibilità di ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la diretta testuale sul portale con aggiornamenti dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

La sconfitta di Bergamo potrebbe far mischiare le carte a Pirlo considerato anche il turno infrasettimanale. Il recupero di Cristiano Ronaldo è da valutare così come Chiesa e McKennie. Dunque Pirlo potrebbe optare per diversi cambi: Ramsey può essere un'opzione a sinistra con Kulusevski sul lato opposto. In mezzo spazio a Bentancur e Arthur. In difesa Chiellini e Alex Sandro potrebbero riposare: con Szczesny tra i pali, linea difensiva a quattro con Cuadrado e Danilo terzini, De Ligt e Bonucci centrali. In attacco Dybala e Morata.

Pesante la sconfitta di Cagliari, ma D'Aversa non vuole ancora mollare. A Torino in campo i migliori a disposizione: Sepe tra i pali, Busi e Pezzella esterni, Osorio e Bani centrali. Grassi, Brugman e Kurtic in mediana, mentre in attacco spazio al tridente formato da Man, Pellè e Gervinho.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Ramsey; Dybala, Morata.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho.