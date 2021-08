La Juve riabbraccia gli Azzurri: visite per Bernardeschi, Bonucci, Chiellini e Chiesa

Dopo il rientro e il rinnovo di Chiellini di ieri, in casa Juventus oggi visite per i giocatori impegnati con le nazionali, italiani e sudamericani.

Ieri il rientro, tra sorrisi e saluti, oggi le visite mediche: non si ferma il via vai in casa Juventus, che nella giornata odierna compirà un ulteriore step in ottica preparazione al prossimo campionato, i test medici dei giocatori.

Rinnovato, dopo l'incontro avvenuto ieri mattina, il contratto di Giorgio Chiellini fino al 2023, il club bianconero va avanti, con Massimiliano Allegri che attende l'esito delle visite prima di poter riabbracciare alcuni dei suoi giocatori.

Oggi sarà il turno dei nazionali, sia quelli impegnati con l'Italia agli Europei, vinti contro l'Inghilterra in finale, ovvero Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, sia i reduci dalla Copa America, ossia Juan Cuadrado, Danilo e Alex Sandro.

Al termine delle visite primi allenamenti: poi sì, la stagione dei nazionali alla Juventus potrà ufficialmente cominciare.