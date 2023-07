La Juventus ha il suo freestyler ufficiale: è il brasiliano Adonias

Un progetto di grande successo per i bianconeri: trionfa il genio verdeoro sotto gli occhi di Pogba, Fagioli e Huijsen.

Innovazione. Parola cara, questa, alla Juventus. Che, si sa, negli anni ha saputo optare per strategie lungimiranti e redditizie. Ora, cavalcando l’onda della Gen Z internazionale, ecco anche il freestyler ufficiale della società.

Un percorso nato da una challenge lanciata su TikTok, con l’hashtag dedicato #JuventusFreestyle. Il risultato? Una pioggia di risposte alla call to action globale. A colpi di originalità, infatti, i partecipanti hanno espresso la loro creatività: con e senza il pallone.

La prima fase, a testimonianza di come l’iniziativa abbia creato davvero grande entusiasmo, ha coinvolto candidati provenienti da cinque continenti e ben ventinove paesi diversi.

In cinque sono arrivati all’evento finale, ovviamente svoltosi all’Allianz Stadium, con i partecipanti che hanno avuto modo di esibirsi sotto gli occhi attenti di una giuria extra lusso: Paul Pogba, Nicolò Fagioli e Dean Huijsen.

I partecipanti: Ben (@bnfreestyle), Javi (@Javifreestyle), Zoltan (@Liptakzoltan), Yoanna (Yoannafreestyle) e Adonias (@Adonias). Per intenderci, complessivamente, roba da quasi 12 milioni di seguaci su TikTok.

Un’iniziativa – all’insegna della freschezza – da contestualizzare al processo di crescita del canale bianconero. Basti pensare che la frontiera TikTok sia riuscita a fruttare alla Juventus già oltre 25 milioni di follower, con tanto di scalata alla top 5 dei maggiori club europei.

Un avvenimento unico, organizzato minuziosamente in ogni minimo dettaglio, impreziosito dalle strategie di una società ormai abituata a cavalcare il concetto di novità. Ha trionfato Adonias, brasiliano, che su TikTok vanta oltre 3 milioni di follower. Per lui un assegno da 50 mila euro e un anno di contratto con la Juventus.

Morale della favola? Il genio verdeoro farà degli eventi con i bianconeri, mirati a catturare un seguito sempre più in espansione.

“E’ un sogno che si avvera – ammette emozionato Adonias – questa è stata la più grande opportunità della mia vita. Diventare il freestyler ufficiale della Juventus è incredibile. Parliamo di un club fantastico, con una grandissima storia e con tanti campioni in rosa”.

C’è già feeling con il connazionale Danilo: “Mi piace la sicurezza con cui gioca”. E alla domanda su quanto sia stato difficile esibirsi osservato dal trio PFH, Adonias risponde: “Mi sono allenato molto per arrivare a questo grande evento, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale, in un test di tale livello devi essere bravo a gestire le emozioni e, soprattutto, a rimanere concentrato”.

Soddisfazione al potere anche per Mike Armstrong, Chief Marketing & Communications Officer di Juventus:

"Siamo il primo club di calcio a lanciare in questa maniera un evento legato al mercato del freestyle. E’ stato molto bello vedere esibirsi questi talenti provenienti da più parti del mondo. Ora, per la nuova stagione, avremo il supporto di un freestyler top level con il quale potremo sviluppare nuovi contenuti. L’approccio nei confronti di questo progetto è nato attraverso una fase di studio, in termini di social, con l’intento di approfondire quale potesse essere un’audience di interesse. Abbiamo ipotizzato che la Juve potesse avere un suo spazio e, dopo aver parlato con la World Freestyle Football Association, abbiamo iniziato a studiare un programma che ci portasse a sviluppare qualcosa di nuovo”.

Già, qualcosa di nuovo, proprio così. E non è un caso che la stessa giuria – ovvero i calciatori – abbia partecipato attivamente allo show. Non sono mancati i siparietti con un Pogba sereno e sorridente; Huijsen ha dato il via al primo gioco lanciando le palline da tennis; Fagioli non ha fatto mancare né i 9 né i 10 visibilmente colpito dai gesti tecnici. Insomma, coinvolti. Eccome.

Adonias ha avuto la meglio rasentando pressoché la perfezione: stop orientati, controllo di testa in pieno stile colla, squat e balletti, assolo – votando il partito della qualità – irresistibile. Tutto da vedere e rivedere sul profilo ufficiale TikTok della Juventus. Ora, per lui, si spalancano le porte della Continassa. L’opportunità delle opportunità. Boa sorte.