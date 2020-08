La Juventus non è interessata a Vidal: smentite le voci dal Cile

Arturo Vidal non rientra nei piani della nuova Juventus, smentite le voci su una telefonata di Pirlo e Buffon al cileno.

Non sarà Arturo Vidal il rinforzo per il centrocampo della . Il cileno, già in bianconero dal 2011 al 2015 e in uscita da , non rientra nei piani della società bianconera.

Le voci su un clamoroso ritorno di Vidal alla Juventus sono iniziate a circolare dopo un'indiscrezione dal secondo cui Andrea Pirlo e Gigi Buffon avrebbero chiamato l'ex compagno per chiedergli di tornare a . Voci però come detto subito seccamente smentite.

La #Juventus NON è interessata a #Vidal // Juventus are NOT interested in signing Vidal ❌⚪️⚫️@GoalItalia @goal — Romeo Agresti (@romeoagresti) August 21, 2020

La linea della Juventus sul calciomercato d'altronde è chiara: rinforzare ma allo stesso tempo ringiovanire una rosa ritenuta troppo 'vecchia'. In tal modo, ad esempio, si spiegano gli acquisti già perfezionati di Arthur e Kulusevski.

Ed ecco perché, ad esempio, nelle scorse settimane la Juventus ha salutato Matuidi e nei prossimi giorni conta di fare lo stesso con Sami Khedira e Gonzalo Higuain. In questo caso però resta ancora da trovare un accordo con i due giocatori che possono vantare un altro anno di contratto.

A gennaio invece era stata l' a cercare con insistenza Vidal su precisa richiesta di Conte prima che Marotta chiudesse col per Eriksen. E chissà che adesso i nerazzurri non possano tornare alla carica. La , intanto, si tira fuori.