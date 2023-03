Juventus Next Gen-Vicenza 1-2: Jimenez a giro, il primo atto va ai biancorossi

I bianconeri di Brambilla cadono all'Allianz Stadium nel finale, con il tiro a giro all'incrocio dell'italospagnolo in prestito dalla Salernitana.

Il primo round della finale di Coppa Italia Serie C se lo aggiudica il Vicenza. Nella splendida cornice dell’Allianz Stadium, davanti a più di 21 mila spettatori, sono i ragazzi di Francesco Modesto a imporsi sulla Juventus Next Gen per 1-2. Presenti sugli spalti per Madama, tra gli altri, Allegri, Padoin, Danilo e Pinsoglio. Cartellino timbrato anche per il tecnico del Torino, Juric, fresco sconfitto nel derby della Mole.

Un impianto aulico per una serata raffinata. Che, grazie a buon ritmo di base, sfocia in un match assai divertente. Vecchia Signora che si gioca i pezzi da novanta: Iling Junior e Matias Soulé. Entrambi ormai in pianta stabile alla corte di Max Allegri, per l’occasione aggregati a Iocolano e compagni. Morale della favola? Contributo pimpante da parte di ambedue.

Biancorossi con qualche problema di formazione, soprattutto nel pacchetto arretrato, con Corradi, Pasini e Bellich squalificati; Scarsella e Cataldi infortunati.

Il primo tempo propone diverse occasioni. Con Stramaccioni e Pecorino in avvio a spaventare la retroguardia biancorossa e le due ottimi risposte – ravvicinate – di Crespi su Ronaldo e Ferrari. La partita vive di folate e, per l’appunto, sono gli ospiti a portarsi avanti grazie a un’autorete di Stramaccioni dagli sviluppi di una punizione di Ronaldo. Brutte notizie: l’infortunio dello juventino Iocolano che, sfortunatamente, non sembra essere roba di poco conto per via di una torsione del ginocchio innaturale.

In avvio di ripresa, la Juventus la pareggia subito: punizione dipinta da Soulé che centra la traversa, con annessa respinta vincente di Iling Junior. Madama preme sull’acceleratore e, tramite una giocata del solito Soulé, per poco non trova il vantaggio: Sersanti – da posizione più che favorevole – sciupa. Impossibile non soffermarsi sulla performance dell’ex Velez, dotato di una tecnica sopraffina, decisamente di un’altra categoria rispetto la C. Al tramonto dell’incontro, tanto per cambiare, è ancora Crespi a superarsi sul tentativo del subentrato Stoppa. Finita qua? No. Jimenez, con precisione e potenza, la decide. Traversa allo scadere di Pecorino.

JUVENTUS NEXT GEN-VICENZA 1-2

MARCATORI: 38’ aut. Stramaccioni (V), 47’ Iling Junior (J), 88’ Jimenez (V)

Juventus Next Gen (3-4-1-2) Crespi; Riccio, Poli, Stramaccioni (84’ Mulazzi); Savona, Sersanti (84’ Turicchia), Besaggio (72’ Sekulov), Iling Junior; Iocolano (35’ Palumbo); Soulé (84’ Compagnon), Pecorino. All. Brambilla

VICENZA (3-4-2-1 Iacobucci; Ierardi (41’ Ierardi), Codou, Sandon; Begic (76’ Stoppa), Jimenez, Ronaldo, Greco; Della Morte (76’ Oviszach), Dalmonte; Ferrari. All. Modesto

Arbitro: Tremolada

Ammoniti: Iling Jr (J), Ronaldo, Jimenez (V)

Espulsi: -