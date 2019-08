Juventus-Napoli, Ramsey a rischio: leggera lombalgia

Aaron Ramsey potrebbe saltare il big match di sabato contro il Napoli: non si è allenato a causa di una leggera lombalgia.

A tre giorni da -, i campioni d' in carica potrebbero ancora dover fare a meno di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, infatti, non ha preso parte all'allenamento odierno a causa di una leggera lombalgia.

Già out contro il , in quanto in ritardo di condizione, la sensazione è che l'ex difficilmente farà parte dell'imminente big match. Insomma, Maurizio Sarri non sembrerebbe orientato a correre rischi.

Reduce da una seduta mattutina, la Signora si è concentrata sugli aspetti tecnico-tattici della gara, provando i movimenti da replicare allo Stadium. E, in termini di organico, non dovrebbero emergere novità. Resta da valutare la posizione di Daniele Rugani, non convocato al Tardini per dinamiche di mercato, sempre nel mirino della .

La Juventus, in vista della sfida contro i partenopei, tornerà ad allenarsi alla Continassa domani mattina.