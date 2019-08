Juventus-Napoli, le pagelle: Douglas Costa fenomeno, disastro Koulibaly

Malissimo Koulibaly e De Ligt, Douglas Costa è il migliore in campo. Grande esordio per Lozano, delude Fabian Ruiz.

DOUGLAS COSTA 7.5: Al di là del fenomeno CR7, questa è la sua squadra. Dai suoi piedi nasce l’azione che porta al goal di Danilo. Da suoi piedi nasce sempre qualcosa di importante. Insomma, imprescindibile. Con due assist e un legno di giornata.

HIGUAIN 7: Non c’è nulla da fare, c’è sempre bisogno del Pipita. Anche con la casacca numero 21. L’argentino, tanto per cambiare, si diverte a punire la sua ex squadra. Il tutto, battendo nell’area piccola un certo Koulibaly. Scusate se è poco.

DANILO 6.5: Entra, segna e sforna una prestazione sontuosa. Ah, non è finita qua. Il laterale brasiliano è lo straniero più veloce di sempre a segnare in serie A: 26 secondi. Debutto ufficiale, debutto da urlo. Insomma, la potrebbe aver messo a segno un discreto affare.

DE LIGT 4.5: Finche resistono i compagni, resta a galla pure lui. Poi, però, naufraga rovinosamente commettendone di ogni. Serataccia.

KOULIBALY 4: Si fa bullizzare dal Pipita e, come se non bastasse, rovina la serata dei suoi con un'autorete scellerata.

LOZANO 7: Esordiente, entra nella ripresa e trova subito il primo lampo con la casacca partenopea. Ha voglia di spaccare il mondo e lo si nota palesemente.

MARIO RUI 6.5: A differenza di Ghoulam, spinge sulla fascia con profitto e qualità. Dipinge una punizione, ben sfruttata da Manolas, e scala automaticamente le gerarchie di Ancelotti.

JUVENTUS (4-3-3) Szczesny 6; De Sciglio 6 (15’ Danilo 6.5), Bonucci 5.5, De Ligt 4.5, Alex Sandro 6.5; Khedira 6.5 (60’ Emre Can 5), Pjanic 6, Matuidi 6, Douglas Costa 7.5, Ronaldo 7, Higuain 7 (75’ Dybala 6). Allenatore: Martusciello

NAPOLI (4-2-3-1-) Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 4, Ghoulam 4.5 (46’ Mario Rui 6.5); Allan 5.5 (74’ Elmas s.v.), Zielinski 6; Callejon 6, Fabian Ruiz 5.5, Insigne 5 (46’ Lozano 7); Mertens 6. Allenatore: Ancelotti