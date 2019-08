Juventus-Napoli, Martusciello in conferenza al posto di Sarri

Già protagonista in panchina a , Giovanni Martusciello presenterà -. Il vice allenatore di Maurizio Sarri, infatti, domani incontrerà i giornalisti alle 12 presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium.

A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, Maurizio Sarri rispetterà la tabella di marcia in chiave recupero dalla polmonite. Insomma, il decorso medico procede nel migliore dei modi ma la cautela in questo ambito rappresenta ovviamente la pura prassi.

Martusciello, al termine della vittoria del Tardini, aveva commentato così l'approdo alla .

"Di mio non c'è nulla, questa è la Juve di Maurizio Sarri. Io collaboro con l'allenatore, abbiamo la stessa visione, ma tengo a sottolineare che questa è la Juve di Sarri. Mi sono ritrovato non solo catapultato in , ma anche nella Juve che sognavo da bambino. Ho sognato spesso di stare con Chiellini o Buffon e ci pensavo oggi e dicevo che si fanno tanti sogni, ma ora li tocchi, parli con loro. E' qualcosa che dovrebbe capitare a ogni allenatore confrontarsi con campioni di questa portata. E' stata una cosa bellissima, piacevolissima e ringrazio Sarri".