Juventus-Napoli annullata, Rabiot sconta la squalifica?

Ufficiale l'annullamento di Juventus-Napoli: Adrien Rabiot era squalificato per il big match dello Stadium, il francese tornerà a disposizione.

Non ci sarà nessun big match sul campo dello Stadium, dove l'arbitro ha decretato ufficialmente l'annullamento di - per aver constatato l'assenza della squadra azzurra. Si va dunque verso l'assegnazione del 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, che con ogni probabilità ritroveranno Adrien Rabiot nella prossima giornata di campionato.

RABIOT SCONTA LA SQUALIFICA?

Il centrocampista francese era stato espulso durante l'ultima partita contro la e non sarebbe potuto scendere in campo contro gli uomini di Gattuso: il regolamento prevede però che in caso di omologazione del risultato da parte del Giudice Sportivo con 3-0 a tavolino la squalifica viene comunque scontata.

Dunque se dovesse essere confermato il successo a tavolino della Juventus, Rabiot tornerebbe regolarmente a disposizione in occasione della prossima giornata sul campo del dopo la sosta per le nazionali. Al contrario se l'eventuale ricorso del Napoli dovesse essere accolto, il centrocampista francese dovrbebe ancora scontare la propria squalifica nella quarta giornata.