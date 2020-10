Juventus-Napoli, la decisione del Giudice Sportivo: 3-0 a tavolino e -1 per gli azzurri

Ora è ufficiale: la partita della terza giornata di Serie A si risolve con un 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri.

La decisione del Giudice Sportivo su - , gara in programma domenica 4 ottobre e poi non giocata per le note vicende, è arrivata: 3-0 a tavolino per la Juventus e un punto di penalizzazione in classifica per il Napoli.

"Il Giudice Sportivo delibera di applicare alla società Napoli le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020/2021".

Il Giudice Sportivo, chiamato a decidere soltanto sulla decisione del Napoli di non presentarsi allo stadio per non disputare la partita e non sulle infrazioni del protocollo anti-Covid, non ha ritenuto sussistesse nel caso di specie la ‘forza maggiore’ che abbia impedito al Napoli di disputare la partita e di volare a .

"Non risulta integrata, ad avviso di questo Giudice Sportivo, la fattispecie della forza maggiore".

Questa la sintesi del Giudice Sportivo riguardo le motivazioni che hanno portato alla decisione del 3-0 finale a tavolino.

Secondo il Giudice Sportivo, l'impedimento del Napoli di viaggiare a Torino è risultato evidente soltanto la domenica, mentre non sono state rilevate incompatibilità con le norme anti-Covid stabilite dalla FIGC.

Secondo il Giudice, però, il Napoli aveva già sottoposto un atteggiamento rinunciatario nei giorni precedenti, decidendo già di non andare a Torino e insistendo fino alla decisione della ASL, arrivata soltanto domenica 4 ottobre alle 14.13, quando il viaggio era già stato disdetto nella serata di sabato.

Il Napoli farà ricorso alla Corte d'Appello Federale e poi, eventualmente, al Collegio di Garanzia del CONI. Qualora fosse necessario, la società partenopea potrebbe ricorrere anche alla giustizia amministrativa (TAR).