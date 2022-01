Juventus-Nandez, un'idea di mercato: sondaggio dei bianconeri

Un’idea di mercato, per ora. La suggestione Nahitan Nandez, per la Juventus, la si può riassumere così. Una traccia da seguire, soprattutto considerando come l’uruguaiano sia destinato a lasciare il Cagliari nel corso della finestra corrente.

Ecco perché, in tono perlustrativo, la Vecchia Signora negli ultimi giorni ha deciso di sondare questa pista. Risposta degli isolani: 2 milioni per il prestito e diritto di riscatto fissato a 15. Prospettiva complessiva, questa, che non sembra entusiasmare gli uomini mercato bianconeri, impegnati a chiudere l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina.

Tuttavia, tutto dipenderà da eventuali partenze a centrocampo. È pronta l’offensiva dell’Aston Villa per Rodrigo Bentancur, ma non è detto – affatto – che vada a buon fine. Vuoi perché il mediano sudamericano a Torino si trova molto bene, vuoi perché Madama dovrebbe riconoscere automaticamente circa il 35 per cento del profitto al Boca Juniors. Insomma, gli affari sono altri.

Allora occhio ad Arthur, sondato dall’Arsenal, che vorrebbe prendere il brasiliano con la formula del prestito accollandosi gli stipendi rimanenti per quanto concerne la finestra corrente. Altro giro, altro scenario che non convince il dg Federico Cherubini, pronto a dare il via libera esclusivamente qualora i Gunners si impegnassero per un’acquisizione temporanea di 18 mesi.

Parallelamente, però, la Juve non si farà cogliere impreparata. Affatto. E, dal canto suo, Nandez attende notizie. Alle porte, a meno di clamorosi colpi di scena, ci sarà una nuova avventura professionale. Resta da capire in quale città, con quale maglia. Detto ciò, i bianconeri un sondaggio – corposo – lo hanno fatto registrare.