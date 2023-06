Juventus, movimenti nello staff di Allegri: contattato Magnanelli

I bianconeri hanno parlato con la bandiera del Sassuolo, che in settimana darà una risposta definitiva.

Lavori in corso, a tutto tondo. La Juventus pianifica la nuova stagione, tra una rosa da puntellare e uno staff tecnico da completare. Già, perché Paolo Bianco – finito al Modena in qualità di head coach – con grande probabilità verrà rimpiazzato.

E alla Continassa hanno individuato in Francesco Magnanelli il potenziale sostituto da inserire nel gruppo di lavoro targato Max Allegri. Insomma, i bianconeri la loro scelta l’hanno fatta. E, ora, attendono una risposta dalla bandiera del Sassuolo. Che, stando ai ben informati, in settimana dovrebbe arrivare a una conclusione definitiva.

Collaboratore tecnico di Alessio Dionisi, profondamente legato al club emiliano, Magnanelli potrebbe intraprendere un nuovo percorso per misurarsi in un ambiente differente. Il tutto, sfoggiando la stima di Allegri, che starebbe spingendo proprio affinché possa celebrarsi il matrimonio.

Muterà, senza grossi sconvolgimenti, anche lo staff medico. Il responsabile medico della Prima Squadra, Nikos Tzouroudis, saluta in concomitanza con la scadenza naturale del contratto. Al suo posto, già responsabilizzato nell’ultimo anno, Marco Freschi: più una figura ancora da individuare che – comunque – dovrebbe passare da una promozione interna.

Per la stagione 2023-24, dunque, la Juventus si appresta a proporre qualche novità in termini di staff. Un passaggio fondamentale sia per proporre un’evoluzione sia per dare nuovi stimoli all’ambiente. Insomma, vietato vivacchiare.