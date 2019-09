Juventus, mostra dedicata a Scirea: esposta la Coppa del Mondo 1982

In occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Gaetano Scirea, uno dei più grandi giocatori della storia bianconera e del calcio italiano, la ha deciso di allestire al J Museum una mostra dedicata al suo indimenticato capitano: foto, video, oggetti e testimonianze. Insomma, tutto - ma proprio tutto - a narrare le gesta di un campione dentro e fuori il rettangolo di gioco.

L'esposizione "Gaetano Scirea", aperta al pubblico a partire da mercoledì 4 settembre, ospiterà anche la Coppa del Mondo 1982: vinta dagli azzurri anche grazie al contributo del fuoriclasse lombardo.

Intervistata dal "Corriere della Sera", la moglie Mariella ha voluto ricordare il marito con queste parole:

"Gaetano è rimasto sempre con me e non ha lasciato vuoti. Non ho desiderato altri anche perché avrei fatto sempre paragoni e mi sarebbe mancato ancora di più. In trent’anni non c’è giorno in cui non gli abbia parlato. Lo vado a trovare nel piccolo cimitero di Morsasco nelle colline di Aqui, dove sono nata".