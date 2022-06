Juventus-Morata: domani scade l'opzione per il riscatto

Deadline del 15 giugno nell’attuale accordo che lega la Juventus e l’attaccante spagnolo: i bianconeri cercano un’altra intesa a cifre inferiori.

La Juventus non eserciterà l'opzione per acquistare il cartellino di Alvaro Morata a 35 milioni: club al lavoro per trovare un altro tipo di intesa con i Colchoneros.

Nell'accordo stipulato tra i bianconeri e l'Atletico, infatti, la data del 15 giugno era stata individuata come quella della proverbiale 'deadline' entro la quale i bianconeri avrebbero potuto perfezionare l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni del centravanti spagnolo.

Scenario che, puntualmente, non si è manifestato. Quantomeno per il momento e sicuramente non alle cifre inizialmente pattuite. Una chiusura che, tuttavia, potrebbe rappresentare soltanto un arrivederci e non un addio.

Il club sabaudo considera quello di Morata un capitolo tutt'altro che archiviato: vuoi la stima di Massimiliano Allegri, vuoi la volontà del calciatore di dare continuità alla propria esperienza in terra piemontese. Morale della favola, la Juventus proverà ad imbastire il terreno per fare in modo che l'ex Real possa restare all'ombra della Mole.

Come? La società zebrata gradirebbe, e non di poco, bloccare il ragazzo di Madrid per un'altra stagione, sempre con la formula del prestito. Magari dopo che lo stesso decida di rinnovare con l'Atleti fino al 2024.

Tutto estremamente in divenire, dunque, alle porte dell'apertura ufficiale del mercato. Tra ragionamenti e strategie i contatti tra le parti non si placano e la sensazione è che la questione Juve-Atletico-Morata non sia affatto chiusa qui.