Milik vicino alla Juventus: agenti a Torino

Arkadiusz Milik vicino a diventare il prossimo acquisto della Juventus: trattativa nel vivo, si va verso la fumata bianca.

E’ Arkadiusz Milik il tassello scelto dalla Juventus per rafforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo.

La trattativa con l’Olympique Marsiglia è già stata intavolata e gli agenti del centravanti polacco sono in Italia per definire gli ulteriori dettagli dell'operazione, che poggia su un prestito oneroso a 2 milioni ed un diritto di riscatto fissato ad 8. Primo summit positivo e ottimismo che cresce, con ulteriore vertice previsto giovedì.

Discorso dunque già ben avviato e si va verso una fumata bianca. Per Massimiliano Allegri si tratterebbe di un rinforzo importante, visto che in bianconero arriverebbe un giocatore dal bagaglio tecnico importante e che tra l’altro già conosce alla perfezione il calcio italiano e la Serie A.

Il centravanti polacco, classe 1994, tra il 2016 ed il gennaio 2021 ha vestito la maglia del Napoli, segnando complessivamente 48 reti in 122 partite (38 in 93 quelle in campionato).

A lungo accostato alla Juventus negli scorsi anni quando militava proprio nella compagine partenopea, nell’ultimo anno e mezzo ha giocato in Francia con l’OM.

Adesso il suo approdo in bianconero può diventare finalmente realtà. Milik non è probabilmente mai stato così vicino alla Juve.