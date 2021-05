Juventus-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juve ospita il Milan per la 35ª giornata di Serie A. Tutto sullo spareggio Champions: dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

JUVENTUS-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Juventus-Milan

Juventus-Milan Data: 9 maggio 2021

9 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

(201 del satellite), (202 del satellite), (251 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

La resa dei conti è arrivata. Juventus-Milan è il piatto forte della 35ª di Serie A. All'Allianz Stadium va in scena un vero e proprio spareggio che mette in palio la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Bianconeri e rossoneri arrivano al grande appuntamento appaiate in classifica a quota 69 punti.

La Vecchia Signora è reduce dalla clamorosa quanto rocambolesca affermazione in quel di Udine dove i bianconeri ha ribaltato le sorti del confronto grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo maturata nei minuti finali di gara.

Ritorno alla vittoria decisamente più agevole per il Diavolo che, a San Siro, ha piegato il Benevento con una rete per tempo ad opera di Calhanoglu e Theo Hernandez.

Nella gara d'andata, disputata nel giorno dell'Epifania, la Juve interruppe la striscia di 27 risultati utili consecutivi da parte del Milan, sbancando Milano con un secco 3-1 griffato dalla doppietta da Federico Chiesa.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Juventus-Milan: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, posticipo serale della 35ª giornata, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45.

Juventus-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che ha acquisito i diritti per trasmettere 7 partite su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A. I canali di riferimento sui quali sarà possibile seguire il match sono: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

Gli abbonati di Sky potranno seguire Juventus-Milan anche in diretta streaming, attraverso l'applicazione gratuita Sky Go, scaricabile su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Un' alternativa è rappresentata da NOW, servizio streaming on demand di Sky che vi permetterà di assistere alla sfida dell'Allianz Stadium acquistando il pacchetto "Sport" prima di selezionare la partita dal palinsesto.

Le emozioni di Juventus-Milan verranno raccontate anche su Goal grazie alla consueta diretta testuale del match. Collegandosi al portale sarà possibile ricevere tutti gli aggiornamenti dall'Allianz Stadium, a partire dalle formazioni ufficiali sino al fischio finale e successive interviste ai protagonisti.

Pirlo ritrova Chiesa dal 1', il quale dovrebbe partire largo sulla sinistra. Sul versante opposto ci sarà Cuadrado, mentre la linea mediana verrà completata da Bentancur e Rabiot. In difesa fasce in salsa carioca con Danilo e Alex Sandro. Al centro de Ligt e Chiellini sono chiamati ad alzare il muro a protezione di Szczesny. Attacco formato da Morata e Ronaldo.

Pioli punta tutto su Ibrahimovic terminale offensivo innescato tra le linee da Calhanoglu. Larghi partiranno Rebic e Saelemaekers, con Bennacer e Kessiè ad irrobustire il centrocampo. Si riforma la coppia Kjaer-Tomori con Calabria terzino destro e Theo Hernandez a presidiare la laterale di sinistra. In porta c'è ovviamente Gianluigi Donnarumma.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.