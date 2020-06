Juventus-Milan 0-0: rossoneri in 10 dal 16', la Signora va in finale

Lo 0-0 basta alla Juve, che grazie all'1-1 di San Siro approda alla finale di Coppa Italia. Ronaldo sbaglia un rigore, Rebic espulso dopo 16 minuti.

Dove eravamo rimasti? Alla che vinceva. Già, pur essendo passati tre mesi e quattro giorni, la Vecchia Signora non conquista il successo ma passa. A lei è toccato spegnere la luce del calcio italiano all’alba dell’emergenza sanitaria. E a lei è anche toccato riaccendere la macchina produttiva nostrana.

Dopo l’1-1 dell’andata in casa del , ecco un pareggio a reti inviolate. Risultato, questo, che consente ai bianconeri di aggiudicarsi la finale di Coppa in programma mercoledì a . In attesa della vincente tra e .

Maurizio Sarri, senza gli indisponibili Demiral, Chiellini, Ramsey e Higuain, s’affida al 4-3-3. Insomma, lo stesso sistema di gioco proposto nel derby d’Italia. Chiavi del centrocampo affidate nei piedi di Pjanic, Bentancur a destra e Matuidi a sinistra. In attacco scelte pressoché obbligate: Dybala, Douglas Costa e Ronaldo nell’inedito ruolo di punta centrale.

Altre squadre

Problemi di formazione, invece, per Stefano Pioli. Theo Hernandez, Castillejo e Ibrahimovic out per squalifica. Musacchio fuori per un’infiammazione alla caviglia. Scelte, quindi, obbligate. A partire dal modulo: 4-2-3-1. Calabria sul fronte mancino, Paquetà dal 1’, Rebic unico punto di riferimento in avanti.

Nelle battute iniziali, sostanzialmente, succede di tutto. Ronaldo, dal dischetto, centra il palo complice una leggera deviazione di Donnarumma. E, un istante dopo, Rebic si aggiudica il rosso per un’entrata folle su Danilo. E’ monologo bianconero, caratterizzato da una maggiore freschezza atletica, che tuttavia non sfocia nel vantaggio nella prima frazione di gara.

In avvio di ripresa, di testa, Calhanoglu spaventa Buffon. La regola dei cinque cambi, esercitabili in tre blocchi, viene subito presa in grande considerazione da Sarri. Che, infatti, inserisce Khedira, Rabiot e Bernardeschi. Il Diavolo, con il trascorrere dei minuti, acquisisce consapevolezza. E, giustappunto, con Kjaer sfiora di testa il vantaggio. Tuttavia non basta. Fischio finale e Juventus a Roma.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-0

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 6; Danilo 6 (85’ Cuadrado s.v.), De Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 6.5; Bentancur 7, Pjanic 5.5 (62’ Khedira 5), Matuidi 6 (62’ Rabiot 5.5); Dybala 5.5, Douglas Costa 6 (62’ Bernardeschi 5.5), Ronaldo 5. Allenatore: Sarri

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma 7; Conti 5 (87’ Saelemaekers s.v), Kjaer 6.5, Romagnoli 6.5, Calabria 6 (87’ Laxalt s.v.); Bennacer 6, Kessié 6 (81’ Krunic s.v.); Calhanoglu 6, Paquetà 5.5 (81’ Colombo s.v.), Bonaventura 6 (51’ Leao 6); Rebic 4. Allenatore: Pioli

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Pjanic, Khedira (J), Conti (M)

Espulsi: Rebic