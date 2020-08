Juventus-Lione, Bonucci carica la squadra: "Fondamentali energia e adrenalina nello spogliatoio"

Il difensore della Juventus ha presentato il ritorno degli ottavi di Champions League, si riparte dall'1-0 dell'andata.

Vigilia di per la , impegnata nella serata di venerdì allo Stadium per il ritorno degli ottavi. All'andata contro il , pre-coronavirus, i bianconeri furono sconfitti 1-0: ora, visto il campionato, la truppa di Sarri deve ribaltare il risultato per poter sognare ancora una volta la conquista della Coppa dalle grandi orecchie.

Nella conferenza stampa pre Lione, insieme al tecnico Sarri, si è presentato anche Leonardo Bonucci, titolare nel ritorno di Champions League e pronto a lottare per il trofeo finale. Dopo due finali perse sotto Allegri, la speranza bianconera è che ci possa essere una nuova opportunità di vincere la coppa.

Il difensore della Juventus ha comunque evidenziato come il grosso della stagione sia stato afferrato:

"Stiamo bene. Abbiamo ottenuto l’obiettivo principale, che era quello di vincere lo Scudetto. Vogliamo fare una grande partita domani sera, c’è voglia di ribaltare il risultato. Possiamo fare bene, facendo un grande lavoro di squadra. Sono i dettagli a fare la differenza, domani sera lo dovremo fare per tutti i minuti e per tutti i secondi".

Bonucci non ci gira attorno, non dovrà essere una gara di episodi, ma una partita costruita perfettamente:

"Domani ci giochiamo una parte importante della stagione. Il risultato sarà una conseguenza della prestazione. Tutti noi, con una parola, un gesto, un’iniezione di energia positiva, possiamo determinare come andrà la gara. Dopo il lockdown abbiamo fatto buone prestazioni, con altre in cui s’è abbassata la concentrazione".

Rispetto al passato la Juventus ha subito decisamente più goal, fallendo il titolo di miglior retroguardia di Serie A:

“Abbiamo analizzato tutto, ovviamente. Abbiamo guardato le vecchie partite, si tratta di un lavoro di squadra che dobbiamo fare bene per tutti i minuti”.

Prova del nove contro il Lione.