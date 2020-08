Otto Scudetti con la miglior difesa: ora la Juventus è terza

La squadra bianconera ha conquistato il nono titolo nonostante non abbia portato a casa la retroguardia più imbattuta: meglio Inter e Lazio.

Si è concluso con l'ennesima vittoria della , il campionato di . Non facile, visto il lockdown, il ritorno senza tifosi e la lotta per lo Scudetto lanciata da , e . Alla fine però i bianconeri hanno conquistato il campionato, con un punto sui nerazzurri, riusciti a rimontare dopo le sconfitte ininfluenti di Madama negli ultimi due turni.

Diversamente dagli Scudetti vinti da Conte prima e Allegri poi, Sarri non è riuscito ad avere nè il miglior attacco, nè la miglior difesa del campionato. Qualcosa che in Serie A, riguardo la squadra vincitrice del titolo, non si verificava da quasi due decenni. Eppure, torneo ancora bianconero.

Se la Juventus ha avuto solamente due volte il miglior attacco della Serie A in questa era vincente, la difesa è stata invece la principale cartolina dei titoli consecutivi. Otto volte di fila con Conte e Allegri, con la striscia vincente, almeno in questa particolare statistica, spezzata nel 2019/2020.

La Juventus ha subito 43 goal, cifra molto vicino ai 47 dell'ultima stagione non scudettata nel 2011: negli ultimi anni si era invece attestata tra i 20 e i 25 di media, alzando leggermente il tiro con i 30 del 2019. Ha sofferto spesso con Sarri, ma ha comunque festeggiato allo Stadium con Cristiano Ronaldo e compagni.

Guarda caso ad avere il miglior dato in difesa proprio l'Inter allenata da Conte, specialista per quanto riguarda la retroguardia di ferro: 36 reti subite, mentre la Lazio di Inzaghi ha chiuso con 42. Non abbastanza per superare la Juventus in classifica, visti i numerosi stop post lockdown.

La Juventus ha dovuto fare a meno a lungo di Chiellini, mentre De Ligt ha avuto qualche settimana di assestamento, normale. Bonucci ha così dovuto tenere la difesa da unico giocatore esperto, coadiuvato via via da altri compagni di reparto. Alla fine vincenti, ma con qualche goal in più subito e una statistica spazzata via.