Juventus-Lazio 1-3: Supercoppa Italiana ai biancocelesti

Dopo la vittoria in campionato, la Lazio batte la Juventus anche in Arabia Saudita e si porta a casa la Supercoppa Italiana.

Ancora la . Ancora Simone Inzaghi. I biancocelesti superano la in , come nel 2017. Da a Riyad, a distanza di poche settimane la sostanza non cambia. Nemmeno nel risultato. E’ 3-1. E’, soprattutto, trionfo capitolino.

Sarri affida una maglia da titolare sulla fascia destra a De Sciglio, Demiral preferito a De Ligt, davanti il Dygualdo. Simone Inzaghi non propone novità di formazione, affidandosi al solito 3-5-2 con il tandem offensivo composto da Correa e Immobile.

La prima conclusione della gara se l’aggiudica Luis Alberto che, con un bel destro, spaventa il portiere polacco. E il pressing ragionato dei biancocelesti sfocia nel vantaggio: Lulic dribbla agevolmente un ingenuo De Sciglio, appoggio a rimorchio di Milinkovic Savic e Luis Alberto di prima intenzione scarica in rete. Pochi minuti dopo, sempre lo spagnolo, appoggia agevolmente tra le braccia di Szczesny.

La reazione della arriva con una conclusione fuori dallo specchio targata Ronaldo. Dybala, su punizione, a sfiorare il palo lontano. Difesa alta per la Signora, che rischia costantemente. E, giustappunto, è bravo Szczesny a disinnescare una conclusione pericolosa di Correa.

Il pareggio juventino arriva attraverso il fattore fosforo: conclusione di CR7 dal limite dell’area deviata da Strakosha, sul pallone si avventa Dybala che conclude a pochi passi dalla porta e ristabilisce la parità.

Nella ripresa, dopo una serie di passaggi sporchi, la Joya di mancino cerca la precisione ma non la trova. Mentre la Lazio ci prova con Correa, Lulic e Immobile. Sarri, vedendo i suoi uomini in difficoltà sul fronte destro, opta per aggredire la partita inserendo Cuadrado per De Sciglio.

Il Dygualdo, questa volta, dura 66’: dentro Ramsey per uno spento Higuain. Ronaldo, dal nulla, per poco non sorprende Strakosha. Ma è ancora la Lazio a passare. Con Lulic. Bravo a ottimizzare un cross deviato (da Parolo) di Lazzari. La Juve ci prova, la Lazio la chiude con Cataldi. E il trofeo va a Formello.

IL TABELLINO

JUVENTUS-LAZIO 1-3

MARCATORI: 16’ Luis Alberto, 45’ Dybala, 73’ Lulic, 94’ Cataldi

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny 6; De Sciglio 4.5 (55’ Cuadrado 6), Demiral 6, Bonucci 5.5, Alex Sandro 5; Bentancur 5, Pjanic 5, Matuidi 5 (75’ Douglas Costa 5); Dybala 6.5, Higuain 5 (65’ Ramsey 5), Ronaldo 6. Allenatore: Sarri

LAZIO (3-5-2) Strakosha 6; Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6.5; Lazzari 6.5, Milinkovic Savic 6.5, Leiva 6.5 (63’ Cataldi 7), Luis Alberto 7 (66’ Parolo 6.5), Lulic 7.5, Correa 6.5, Immobile 6 (82’ Caicedo s.v.). Allenatore: S.Inzaghi

Arbitro: Calvarese

Ammoniti: Matuidi (J), Lucas Leiva (L), Bentancur (J), Luis Alberto (L), Cataldi (L)

Espulsi: Bentancur