Juventus al lavoro per blindare il baby gioiellino Nonge Boende

Dopo aver trovato l’intesa per il rinnovo di Huijsen, alla Continassa vogliono prolungare il contratto anche del giovane centrocampista belga.

In casa Juve i giovani rampanti non mancano. Anzi, abbondano. Non è un caso che, con grande frequenza, diversi talenti appartenenti alla linea verde si stiano affacciando in prima squadra. Alcuni, ormai, hanno trovato la loro dimensione: Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, indubbiamente, gli esempi più calzanti.

Con percorsi differenti, indubbiamente, tra gavetta e un percorso da predestinato. Insomma, ognuno ha il suo cammino e ciò che conta è che – con la giusta strategia – il diamante possa mettere in mostra il suo talento nel calcio dei grandi.

E se si sposta l’attenzione sull’Under 19 guidata da Paolo Montero, sicuramente, il serbatoio appare dei più pregevoli. C’è Kenan Yildiz che sta catturando la scena, vedi il raffinatissimo goal rifilato all’Atalanta. E ci sono altri calciatori che sognano in grande. Tra questi, quindi, Joseph Nonge Boende.

Classe 2005, centrocampista, con un passato nelle giovanili dell’Anderlecht. Alt, è severamente vietato effettuare paragoni extra lusso, sebbene il belga da qualcuno venga associato – per movenze e interpretazione del ruolo – a un certo Paul Pogba.

Una comparazione che fa capire automaticamente di che materia si stia parlando. In quanto Nonge Boende, autore fin qui in stagione di 27 presenze condite da 2 goal e 1 assist, sembra vantare davvero importanti margini di miglioramento.

Non a caso, più club hanno iniziato a monitorare la situazione di Nonge, legato alla Juve fino al giugno 2024: Inghilterra, Germania e Francia. Insomma, le sirene non mancano. Ragion per cui, la Vecchia Signora da qualche settimana ha avviato i primi contatti con l’entourage del ragazzo, sullo sfondo la ferma volontà di evitare brutte sorprese. Si tratta.

Lo stesso scenario sta abbracciando Dean Huijsen, anch’egli in scadenza nel 2024, ma che ha già trovato l’intesa con Madama per un prolungamento di quattro anni. Qua, a tal proposito, l’ufficialità dovrebbe arrivare ad aprile, quando il centrale olandese compirà 18 anni. E, intanto, il percorso di crescita tra le fila della Next Gen prosegue nel migliore dei modi.