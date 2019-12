Juventus, Khedira operato al ginocchio: stop di tre mesi

Intervento di pulizia al ginocchio sinistro per Sami Khedira, operato ad Augsburg: l'ex Real Madrid tornerà a disposizione soltanto a marzo.

A causa del persistere del fastidio al ginocchio sinistro riscontrato nelle ultime settimane, Sami Khedira nella giornata odierna si è sottoposto ad intervento di pulizia artroscopica, eseguita dal professor Ulrich Boenisch ad in .

Segui Lazio-Juventus in diretta streaming su DAZN

Il comunicato della è inequivocabile: l'ex giocatore di e tornerà in campo solamente a marzo.

"Si è svolto oggi ad Augsburg, in Germania, l’intervento di "pulizia" per via artroscopica al ginocchio sinistro di Sami Khedira. L’operazione, effettuata dal Dottor Ulrich Boenisch, alla presenza del medico sociale Nikos Tzouroudis, è perfettamente riuscita e il giocatore potrà iniziare da subito le cure riabilitative. I tempi di recupero previsti sono di circa tre mesi".

La Juventus, dunque, ritroverà il centrocampista teutonico solamente nel nuovo anno. Motivo per cui, a questo punto, i pensieri degli uomini della Continassa potrebbero sporstarsi sul mercato. Il tutto, però, valutando già gli effettivi a disposizione.

Emre Can, ad esempio, dopo un avvio complicato alla corte di Maurizio Sarri potrebbe rivelarsi un valore aggiunto. Così come non va sottovalutata la crescita di Rodrigo Bentancur, sempre più centrale negli schemi del nuovo corso.