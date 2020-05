Juventus, Khedira e Matuidi sono rientrati alla Continassa

Altri due ritorni alla Continassa: archiviato il periodo di quarantena, Khedira e Matuidi sono rientrati nel quartier generale bianconero.

Proseguono i rientri alla Continassa. Oggi, infatti, è stato il turno di Blaise Matuidi e Sami Khedira, entrambi di ritorno alla JTC dopo aver archiviato le rispettive quarantene.

Ad attendere entrambi, oltre i classici test medici, anche il primo allenamento. Nulla di trascendentale: corsa e lavoro misurato con il pallone. Insomma, fondamentale accendere i motori in vista di esercitazioni più corpose.

Domani, tabella alla mano, toccherà ai brasiliani farsi rivedere nel quartier generale juventino. Danilo, Douglas Costa e Alex Sandro, per l'appunto, nella giornata odierna termineranno i 14 giorni di isolamento imposti dalle normative italiane.

Dunque, sarà la volta di Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain per completare l'intero quadro. Il francese, durante l'emergenza legata al coronavirus, ha deciso di spostarsi nella sua casa in Costa Azzurra. Mentre l'argentino era tornato in patria per stare vicino alla madre malata.