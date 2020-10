Juventus, Khedira fuori dalla lista Champions League

I bianconeri hanno diramato la lista Champions per la fase a gironi: come da pronostico fuori il 33enne centrocampista tedesco.

Come da pronostico, nella lista UEFA presentata dalla per la fase a gironi non figura Sami Khedira. Ormai, quindi, a tutti gli effetti fuori dal progetto bianconero.

Non è un mistero, infatti, che i dirigenti della Continassa abbiano tentato fino all'ultimo di trovare un accordo con il 33enne centrocampista tedesco circa la risoluzione del contratto. Offensiva, però, rispedita al mittente. Insomma, il teutonico ha scelto di rispettare l'ultimo anno di contratto - da circa 6 milioni netti - che lo lega a Madama.

Resta da capire se, magari, nel corso delle prossime puntate possano emergere nuovi scenari e di conseguenza nuove piste. Ad esempio: nella passata edizione del mercato estivo, optando per un modus operandi simile, Mario Mandzukic aveva deciso di fare muro; salvo - successivamente - trasferirsi a dicembre in .

Giunto alla quinta stagione nel capoluogo piemontese, Khedira difficilmente cambierà un finale già scritto. Giustappunto, con estrema chiarezza, la dirigenza bianconera aveva comunicato all'ex che, al pari di Gonzalo Higuain, non avrebbe fatto parte dei piani di Andrea Pirlo.

La lista UEFA della Juventus

1 Szczesny

3 Chiellini

4 de Ligt

5 Arthur

7 Ronaldo

8 Ramsey

9 Morata

10 Dybala

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 McKennie

16 Cuadrado

19 Bonucci

22 Chiesa

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

38 Frabotta

39 Portanova

44 Kulusevski

77 Buffon