La Juventus riabbraccia Kean: è arrivato a Torino, visite mediche domenica

La Juve chiude con l'Everton per il ritorno di Moise Kean: prestito biennale con obbligo di riscatto a 20 milioni, visite mediche domenica.

La Juventus rompe gli indugi. Dopo poco più ventiquattro ore dall'ufficialità dell'addio di Cristiano Ronaldo, che ieri è diventato un giocatore del Manchester United, i bianconeri stringono per il sostituto.

Il profilo scelto dalla società insieme al tecnico Allegri è un ragazzo che è già transitato da Torino lasciando un ottimo ricordo: Moise Kean, atterrato a Torino per diventare nuovamente un giocatore di Madama.

L'attaccante, rientrato all'Everton dopo la stagione in prestito al PSG, è stato considerato la pedina ideale per una Juventus giovane ma allo stesso tempo ambiziosa. Un punto in due giornate, con il pari di Udine e la sconfitta contro l'Empoli: in mezzo alle difficoltà, l'arrivo di Kean.

Trattativa giunta a un punto di svolta: le parti hanno raggiunto l'accordo. E' fatta per il suo ritorno in bianconero. Visite mediche domenica, operazione così composta: prestito biennale ed obbligo di riscatto a 20 milioni. Il Kean-bis alla Juve prende forma.

Il 21enne piemontese, messosi in mostra con il PSG per poi non essere convocato, un po' a sorpresa, per gli Europei vinti dall'Italia, ha giocato 21 gare e segnato otto reti con la maglia della Juventus, con la prima annata da giovanissimo nel 2016/2017 e la seconda, più proficua nel 2018/2019.

Ben 17 invece i goal di Kean con il PSG nella scorsa annata, in cui è maturato e diventato un buon attaccante su cui fare affidamento, seppur attorniato da campioni e fuoriclasse con cui scambiare il pallone, da Neymar a Mabppè, passando per Di Maria.

Ora la possibilità di esplodere definitivamente alla Juventus, la squadra con cui è cresciuta ma che inizialmente non ha creduto in lui al 100%, cedendolo all'Everton: flop in Premier, top in Ligue 1, Kean avrà gli occhi puntati addosso per il 2021/2022. E oltre.