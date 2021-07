La Juventus spinge per Kaio Jorge: 2 milioni più bonus per averlo subito

La Juventus vuole anticipare l'arrivo di Kaio Jorge: 2 milioni più bonus per convincere il Santos a liberarlo prima della scadenza del contratto.

Il destino di Kaio Jorge è praticamente segnato, caratterizzato da una costante: l'addio al Santos è cosa fatta, basta solo decidere in che tempi e modi il divorzio si concretizzerà.

Sull'attaccante classe 2002 si è fiondata con forza la Juventus che ha sbaragliato la concorrenza bloccando il talento paragonato a Neymar: un'intrusione decisiva per ammaliare il nuovo Golden Boy del calcio verdeoro, il cui contratto scadrà il prossimo 31 dicembre.

La 'Vecchia Signora', dunque, potrebbe anche permettersi di aspettare il 1° gennaio per ufficializzarne l'acquisto a parametro zero, ipotesi che però non è l'unica: è al vaglio, infatti, un'offerta al Santos da 2 milioni più piccoli bonus per anticipare lo sbarco in Italia di Kaio Jorge, desideroso di intraprendere questa nuova avventura.

Il 19enne arriverebbe così in anticipo sulla tabella di marcia per provare a convincere Allegri ad inserirlo con costanza tra i convocati della prima squadra, essendo in piena età per giocare con la Primavera o con la formazione Under 23 militante in Serie C.

Ora o a gennaio, il futuro di Kaio Jorge è deciso e si svilupperà ancora all'insegno del bianco e del nero: non del Santos, ma della Juventus.