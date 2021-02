Juventus-Inter, Vidal e Sanchez non ci saranno: squalificati, erano diffidati

I due cileni fuori dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ronaldo diffidato: in caso di giallo al ritorno salterà l'eventuale finale.

Con ben dieci diffidati, il rischio era dietro l'angolo. Se l' Inter ha già dovuto rinunciare a Lukaku ed Hakimi per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, causa diffida precedente e dunque squalifica dopo il giallo rimediato nel quarto di finale contro il Milan, in vista del ritorno contro la Juventus , mancheranno altri protagonisti.

Prima della semifinale Inter-Juventus, erano Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Sanchez, Skriniar e Vidal .da una parte e Chiesa, Bentancur, Bernardeschi e Rabiot dall'altra a rischiare il ritorno che si giocherà in casa bianconera il 9 febbraio. Diversi di loro hanno giocato la gara.

Tra questi anche Vidal, ammonito nel primo tempo, e Sanchez, ammonito nella ripresa: per i due cileni stop per la gara di ritorno. L'ex centrocampista bianconero non tornerà così nel suo vecchio Juventus Stadium, in cui è stato protagonista per un triennio.

Nel primo tempo di Inter-Juventus sono stati ammoniti anche Cristiano Ronaldo, Alex Sandro, Demiral e Young : nessuno di loro era però diffidato. L'attaccante della Juventus rischia però, alla pari dei tre colleghi di saltare la finalissima in caso di accesso, se dovessero ricevere un giallo nella gara del ritorno.

La ripresa di Inter-Juventus ha aumentato la lista degli ammoniti, diffidati a rischio per la finale: anche Arthur, Morata e De Ligt sono stati destinatari di cartellino giallo.

Al ritorno Juventus e Inter si giocheranno l'accesso alla finale contro una tra Napoli e Atalanta: rischiano di saltarla dunque, in caso di qualificazione, da una parte Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Skriniar e Young, e dall'altra Cristiano Ronaldo, De Ligt, Alex Sandro, Demiral, Chiesa, Morata, Bentancur, Bernardeschi e Rabiot. Eventualmente ci saranno invece, per forza di cose, Vidal e Sanchez.

La finale di Coppa Italia rischia così di avere diverse, grosse assenze. Non quella di Hakimi e Lukaku, che in caso di accesso dell'Inter in finale, a meno di espulsioni o infortuni, ci sarebbero sicuramente. La squalifica per ammonizione per loro non potrà capitare di nuovo in questo 2020/2021.

JUVENTUS E INTER, DIFFIDATI: RISCHIANO LA FINALE