Juventus-Inter, le pagelle: Brozovic imprescindibile, male Morata

PAGELLE JUVENTUS

– Para il primo rigore calciato da Calhanoglu, al secondo tentativo si distende ma non basta.

DANILO 5.5 – Ha il compito di costruire con qualità la prima costruzione, ci riesce a targhe alterne.

DE LIGT 6 – Tiene botta fisicamente con Dzeko, portando a casa come sempre agevolmente la pagnotta. CHIELLINI 6 – A porta libera centra incredibilmente la traversa, per il resto fa il suo.

ALEX SANDRO 5 – L’accelerazione dei tempi d’oro, ormai, non esiste più. E anche dietro sbaglia molto. (73’ DE SCIGLIO 6 – Entra con la giusta mentalità).

LOCATELLI 6 – Evidentemente frastornato dallo scontro iniziale con Lautaro Martinez, deve uscire nel cuore del primo tempo complice un problema al ginocchio. Auspicando che le lacrime fossero esclusivamente legate allo spavento. (33’ ZAKARIA 6.5 – Al rientro dall’infortunio, dimostra di avere idee e la giusta tempra. Sfortunato, becca il palo).

RABIOT 6 – Entra nella giostra degli ammoniti e, comunque, non sfigura. (85’ ARTHUR SV)

CUADRADO 5.5 – Prova a sfondare e, quando ci riesce, diventa a tutti gli effetti una fonte di gioco. (85’ BERNARDESCHI SV)

DYBALA 5 – Alla prima in versione lungo addio, non incide. Lento, macchinoso e scolastico.

MORATA 4.5 – Non parte male, tuttavia si perde: è lui a portare l’Inter sul dischetto, spreca di testa. (73’ KEAN 5 -Ingresso impalpabile) .

VLAHOVIC 5 – Dà una palla d’oro al collega di reparto iberico, alterna cose buone altre meno efficaci.

PAGELLE INTER

– In avvio, per poco, non la combina grossissima: salvato dall’incredibile errore di Chiellini.

D’AMBROSIO 6 – Tiene diligentemente la posizione, non avventurandosi in dinamiche complicate.

SKRINIAR 6.5 – E’ l’anello forte della retroguardia nerazzurra, e lo dimostra nuovamente.

BASTONI 6 – Stilisticamente eccelso in uscita, dietro regge l’urto.

DUMFRIES 6.5 – Ha il merito di procurarsi il procurarsi il rigore, mettendo in mostra una bella gamba. (59’ DARMIAN 6 – Subentra in una fase caotica della gara, ma non traballa).

BARELLA 6 – Più tonico rispetto alle ultime uscite, nella lotta si esalta.

BROZOVIC 7 – In una parola: imprescindibile. A suon di geometrie fa girare l’intera squadra e, inoltre, eccelle anche nelle chiusure. Totem. (78’ GAGLIARDINI SV)

CALHANOGLU 6.5 – Inizialmente si fa ipnotizzare dall’estremo difensore polacco, dopo lo trafigge chirurgicamente. (78’ VIDAL SV)

PERISIC 5.5 – Prova a sfondare, tuttavia non è serata da folate.

LAUTARO MARTINEZ 4.5 – Pronti via si becca il giallo, successivamente rischia per un’entrata energica su Chiellini e, in generale, non si rende mai pericoloso. (59’ CORREA 5 – La calcia alle stelle).

DZEKO 5 – Spalle alla porta prova a fare il suo, profondendo la consueta grande generosità. (90’ GOSENS SV)

JUVENTUS (4-2-3-1) Szczesny 6.5; Danilo 5.5, De Ligt 6, Chiellini 6, Alex Sandro 5 (73’ De Sciglio 6); Locatelli 6 (34’ Zakaria 6.5), Rabiot 6 (84’ Arthur s.v.); Cuadrado 5.5 (84’ Bernardeschi s.v.), Dybala 5.5, Morata 4.5 (73’ Kean 5.5); Vlahovic 5.

INTER (3-5-2) Handanovic 5; D’Ambrosio 6, Skriniar 6.5, Bastoni 6; Dumfries 6.5 (59’ Darmian 6), Barella 6.5, Brozovic 7 (77’ Gagliardni s.v.), Calhanoglu 6.5 (77’ Vidal s.v.), Perisic 5.5; Lautaro Martinez 4.5 (59’ Correa 5), Dzeko 5 (90’ Gosens s.v.).