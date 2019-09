Juventus, infortunio Chiellini: martedì l'operazione a Innsbruck

Giorgio Chiellini, vittima di una lesione del legamento crociato anteriore, verrà operato martedì in Austria. Potrebbe rientrare tra febbraio e marzo.

Il capitano della , Giorgio Chiellini, nella giornata di domani si sottoporrà a un intervento chirurgico a Innsbruck post distorsione del ginocchio destro con annessa lesione del legamento crociato anteriore.

Un brutto infortunio, rimediato alla vigilia della sfida contro il , che porterà il capitano bianconero a rimanere fuori per diversi mesi.

Presso la clinica austriaca di Gelenkpunk, quindi, il professor Christian Fink si occuperà in prima persona dell'operazione. Un luminare vero e proprio, solito intervenire su atleti che vanno per la maggiore. E, proprio per questo motivo, la Signora ha deciso di intraprendere questa strada.

Tempi di recupero? Incerti. E non potrebbe essere altrimenti. La sensazione è che, difficilmente, Chiellini potrebbe tornare in campo prima di febbraio-marzo. Ma, già nelle prossime ore, in tal senso il quadro potrebbe diventare un po' più chiaro.