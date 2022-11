Juventus da incubo in Champions League: solo tre punti e diversi record negativi

Si è già chiusa l’avventura della Juventus nella Champions League 2022/2023: un cammino da dimenticare per i bianconeri.

Che potesse essere un girone complicato lo si era capito già lo scorso 25 agosto, quando l’urna aveva stabilito che sulla strada che conduceva al pass per gli ottavi di finale di Champions League ci dovessero essere PSG e Benfica, oltre che la ‘Cenerentola’ Maccabi Haifa, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare un cammino così deludente della Juventus nella fase a gironi della massima competizione continentale per club.

La compagine bianconera, oggettivamente, ha recitato un ruolo da semplice comparsa nel Gruppo H ed il fatto di essersi riuscita quanto meno a garantire il ‘paracadute’ che le consentirà di ripartire dall’Europa League, non può nemmeno essere considerato come una consolazione.

I numeri della Juve nella Champions League 2022/2023 sono stati semplicemente da incubo, così come confermato dai soli tre punti messi in cascina in sei partite.

Gli uomini di Massimiliano Allegri sono stati distanziati di undici lunghezze da Benfica e PSG, ovvero le due compagini che proseguiranno la loro avventura nel torneo, e sono riusciti ad ottenere lo stesso bottino del Maccabi (la Juve è arrivata terza solo in virtù della differenza reti): un qualcosa che sarebbe sembrato fuori da mondo a fine agosto.

I dati d’altronde non mentono: la Juve ha subito ben cinque sconfitte e la cosa non le era mai successa nella sua storia in nessun girone di qualsiasi competizione europea. Ma c’è di più.

Mai la Juve aveva ottenuto appena tre punti nella fase a girone della Champions League ed anche le tredici reti subite rappresentano il peggior dato di sempre in una singola edizione della competizione.

A tutto ciò va aggiunto che i bianconeri hanno incassato almeno un goal in ogni partita e la cosa le era accaduta solo nell’edizione 2013/2014 del torneo (anche allora si piazzò terza nel girone, alle spalle di Real Madrid e Galatasaray e prima del Copenaghen).

Un disastro non annunciato che parla di una partecipazione da dimenticare. Nell’anno in cui il calcio italiano è riuscito a portare ben tre squadre agli ottavi (Napoli, Milan ed Inter) la Juventus si è limitata a collezionare una serie di record negativi difficilmente battibili.