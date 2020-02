Juventus in pressing su Tonali: obiettivo caldo per l'estate

E intanto, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', Andrea Pirlo spiega: "Tonali è fortissimo, ma diverso da me nel gioco".

Sandro Tonali colpisce, eccome: eleganza, personalità, interpretazione del ruolo. Un talento puro, purissimo, destinato a compiere il grande salto in estate. Musica per le orecchie del , che viaggia attorno a una richiesta da 50 milioni, cifra che non sembrerebbe spaventare i tanti club interessati.

in prima linea. Da tempo. E con convinzione. La stessa che potrebbe portare il responsabile dell'area sportiva bianconera, Fabio Paratici, a intensificare i contatti per evitare brutte sorprese. D'altro canto, si sa, la concorrenza è elevata e, dunque, tergiversare si rivelerebbe automaticamente una mossa fallimentare.

E siccome alla Continassa prediligono giocarsi la carta lungimiranza, la sensazione è che Madama su Tonali abbia accesso seriamente i motori, pronta a intavolare una trattativa con le Rondinelle. Insomma, dopo Dejan Kulusevski è tempo di un altro colpo all'insegna della linea verde.

Altre squadre

Via di paragoni, specialmente con i mostri sacri del (recente) passato. Si spreca, ad esempio, quello con Andrea Pirlo : che però - intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport' - analizza:

"Tonali è fortissimo, ma diverso da me nel gioco. Ha tutto del campione ma è più una mezz'ala o un centrale in un centrocampo a due. Può già giocare in una grandissima squadra, è il migliore di questo campionato".

Insomma, parole decisamente importanti pronunciate da chi ha saputo scrivere divinamente la storia del calcio italiano. E non solo. Autore di 22 presenze stagionali caratterizzate da 1 goal e 4 assist, il 19enne mediano lombardo sogna a occhi aperti. Il tutto, mettendo nell'immediato un obiettivo prioritario: salvare il Brescia. Roba da predestinato. Roba da Tonali.