Juventus, in arrivo Wesley dal Verona: giocherà nell'Under 23

Sbarcato al Verona in sinergia con la Juventus, Wesley si appresta ad approdare in bianconero per difendere i colori dell'Under 23.

Non solo movimenti in chiave prima squadra. La , infatti, si muove anche per rinforzare l'organico della formazione Under 23, guidata in serie C da Fabio Pecchia. Tra trattative già definite e altre in rampa di lancio, puntando principalmente sulla linea verde.

Filippo Fusco, 2nd Teams Area Manager, in queste ore si starebbe concentrando su Wesley, classe 2000, approdato in estate al con dietro la regia della Signora. Insomma, un'operazione in sinergia, che nella sessione corrente dovrebbe portare il giovane laterale brasiliano nel capoluogo piemontese.

A tal proposito, l'accordo sarebbe in dirittura d'arrivo. Un rinforzo tecnico, di passo, chiamato a effettuare l'inevitabile gavetta in una categoria complicata ma al tempo stesso formativa.

Autore in stagione di una sola presenza con la Primavera scaligera, 'Gasolina' - soprannominato così in per la sua velocità - cerca la massima consacrazione. Da trovare dopo aver deciso di lasciare il Flamengo, portato in Europa dal suo agente Mino Raiola.

Avanti tutta verso le ultime formalità di carattere burocratico, con il mancino verdeoro pronto ad approdare a Vinovo - sede degli allenamenti dell'Under 23 - per iniziare una nuova avventura rigorosamente a tinte bianconere.