Juventus, i convocati per Verona: Bernardeschi non recupera

Sarri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Verona: out i lungodegenti Khedira, Chiellini e Demiral. Bernardeschi e Danilo ko.

Nessuna sorpresa. Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di , dove la domani sera sarà impegnata contro la rocciosa formazione guidata da Ivan Juric, reduce da un ottimo pareggio esterno con la .

Il tecnico bianconero, per la sfida in terra scaligera, oltre ai lungodegenti Khedira, Demiral e Chiellini, dovrà fare a meno anche di Danilo e Bernardeschi. Entrambi, infatti, non sono riusciti a recuperare per l'imminente gara.

Il terzino brasiliano, alle prese con un leggero stiramento alla coscia, dovrebbe tornare a lavorare in gruppo sul finire della prossima settimana. Tempistica, questa, che dovrebbe coinvolgere anche l'ex , ko per un leggero problema muscolare al polpaccio.

Rosa, dunque, non lunghissima. Dunque, ecco Coccolo e Oliveri - elementi dell'Under 23 - a ottenere la convocazione per il Bentegodi. Un modo per assaporare aria d'élite. Un modo per, all'occorrenza, farsi trovare pronti.