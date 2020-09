Juventus-Higuain: trattativa a oltranza per la risoluzione del contratto

Si avvicina l’addio di Gonzalo Higuain alla Juventus. Parti al lavoro per la risoluzione del contratto, al momento manca ancora l’accordo.

Piccoli passi, ma che poi così tanto piccoli in realtà non sono. La ha fretta di chiudere definitivamente l'argomento Gonzalo Higuain.

E, dal canto suo, il Pipita ha (ben) recepito il messaggio. Ecco perché, nelle ultime ore, il fratello-agente Nicolas è sbarcato a . Missione chiara: velocizzare il fronte circa la risoluzione del contratto.

Il finale, ormai, è dei più scontati. Tutte le strade, infatti, portano all'addio. Magari con vista Major League Soccer, magari all' Miami.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Qui, sostanzialmente, la strada è stata tracciata. Con il club di David Beckham pronto ad assicurarsi, dopo Blaise Matuidi, un altro pezzo da novanta; sempre in uscita dalla Vecchia Signora. E con l'ex - tra le altre squadre - di e , chiamato a vivere un'esperienza diversa ma allo stesso tempo stimolante.

Balla un'annualità, da circa 7,5 milioni netti, che la non verserà interamente. Insomma, è partita (da giorni) la caccia allo sconto. Che, inevitabilmente, arriverà.

Giustappunto, da entrambe le parti, filtra il massimo ottimismo. E non potrebbe essere altrimenti considerando come, al netto del fattore delusione, Higuain abbia perfettamente compreso come l'avventura in bianconera sia giunta ormai agli sgoccioli.