Calciomercato Juventus, Higuain verso l'addio: ma pesa lo stipendio

La Juventus nelle prossime ore parlerà direttamente con il fratello-agente di Gonzalo Higuain: giorni caldi per il futuro del Pipita.

Carota e bastone. Maurizio Sarri per Gonzalo Higuain rappresenta molto più di un semplice allenatore. Un secondo padre, un amico schietto e sincero. Non è un caso, infatti, che nel momento del bisogno l’allenatore toscano non sia mancato: quando il Pipita necessitava di rilanciarsi, quando la protezione raffigurava l’unica via da percorrere. Che il neo tecnico della gli ha mostrato, nonostante le strategie del , poco incline a dare l'assalto - seppur per sei mesi - all'attaccante argentino.

E, all’insegna di un periodo poco roseo, le cose a Londra non sono andate nel verso giusto: 18 presenze e 5 goal. Media normale, nulla di paragonabile al ruolino di marcia degli anni d’oro. Già, perché nonostante le 31 primavere, Higuain sembra indirizzato verso un’involuzione sempre più preoccupante. Appunto, sembra. Guai a dare per finito colui che ha saputo riscrivere la classifica marcatori nostrana, guai a sfidare l’orgoglio di un centravanti albiceleste.

Ora, tuttavia, è il tempo delle decisioni. La palla passa direttamente al responsabile dell’area sportiva bianconera, Fabio Paratici, che avrà il duro compito di valutare l’imminente destino dell’ex bomber del . E, sostanzialmente, non dovrebbero emergere novità.

A meno che Sarri non si impunti, cosa che non sembrerebbe voler fare. Anche perché, in chiave progettuale, la Signora starebbe cullando – a fuoco lento – l’idea di tornare alla carica per Mauro Icardi in uscita dall’ . Insomma, tira aria d’addio.

Da una parte, Paratici. Dall’altra il fratello-agente di Higuain, Nicolas. Contatto diretto o telefonico non farà differenza, conterà esclusivamente sviluppare una traccia: magari già in settimana. In definitiva, la vorrebbe trovare una collocazione al Pipita, legato ai bianconeri fino al 2021 da un contratto da circa 7,5 milioni netti a stagione. Non pochi, specialmente considerando l’ultimo rendimento.

Offerte dall' , al momento, non ce ne sono. E, probabilmente, non ce ne saranno. La un timido sondaggio lo avrebbe fatto registrare, ma attualmente nella capitale hanno altre priorità e difficilmente torneranno alla carica. Mentre il mercato cinese non sembrerebbe allietare i pensieri di Gonzalo, fortemente determinato a voler dimostrare di essere ancora un attaccante di razza. Dove conta.