Juventus-Genoa 2-1: Rigore di Cristiano Ronaldo al 95', sorpasso sull'Inter

La Juventus vince al 95' grazie a un rigore di Cristiano Ronaldo e torna prima. Genoa battuto 2-1. Espulsi Cassata e Rabiot nel secondo tempo.

Una lenta e confusionaria. Un grande . Vince Madama, ma da questo incontro ne esce meglio il Grifone. La cura Thiago Motta funziona, eccome. Squadra viva, quella ligure, munita di un’identità ben definita destinata a impreziosirsi sensibilmente nelle prossime uscite. La decide Ronaldo, apparentemente in giornata no. Apparentemente.

Bianconeri che si presentano in campo con una divisa speciale prodotta dalla collaborazione tra Adidas, Palace e Juventus. Un kit unico, design urban, colori tradizionali combinati con l’arancione e il verde fluo. Sarri concede una chance dall’inizio a Rugani, Thiago Motta ad Agudelo.

La prima vera occasione della partita capita sul destro di Pinamonti che, da buona posizione, la spedisce facilmente tra le mani di Buffon. Risposta di Dybala con un mancino delizioso salvato sagacemente da Radu. Ed è sempre la Joya, pochi minuti dopo, a non centrare la porta. Zapata, di testa, prova a impensierire il 77 bianconero.

Alla mezz’ora si vede anche Ronaldo, che con una flebile conclusione trova attento il portiere rumeno. Che, di giustezza, risponde presente nuovamente su Dybala. In un’apparente fase di stanca è Bonucci a sbloccarla, non perdonando a Radu un’uscita alta piuttosto imprecisa. Ma il cuore del Grifone, si sa, non è poca cosa: leggerezza in uscita di Alex Sandro ottimizzata a dovere da Kouamé.

In avvio di ripresa, Cassata – per una trattenuta su Dybala – si becca il secondo giallo e finisce anticipatamente sotto la doccia. Tentativi targati Signora con CR7, Bentancur e il solito Dybala. Altro giro, altro rosso. Questa volta per la . Questa volta per il subentrato Rabiot. Ronaldo segna, ma il VAR gli toglie la gioia personale per fuorigioco. Poi, quando tutto sembra finito, il fuoriclasse portoghese si procura e trasforma un rigore da tre punti.

IL TABELLINO

JUVENTUS-GENOA 2-1

MARCATORI : 36’ Bonucci, 40’ Kouamé, 95’ Ronaldo

JUVENTUS (4-3-1-2) Buffon 6; Cuadrado 6, Bonucci 6.5, Rugani 5, Alex Sandro 5.5; Khedira 5 (61’ Ramsey 5.5), Bentancur 5.5, Matuidi 6 (61’ Rabiot 5.5); Bernardeschi 6 (79’ Douglas Costa 6); Dybala 6.5, Ronaldo 6.5. Allenatore: Sarri

GENOA (4-2-3-1) Radu 5.5; Ghiglione 6.5, Romero 6.5, Zapata 6.5, Ankersen 6.5; Cassata 5.5, Schone 7, Agudelo 7 (84’ Radovanovic s.v.); Pandev 6 (68’ Gumus 6); Kouamé 7.5 (81’ Sanabria 5); Pinamonti 7. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro : Giua

Ammoniti : Cassata, Pandev (G), Bentancur, Rugani, Rabiot, Bonucci (J)

Espulsi : Cassata, Marchetti (G), Rabiot (J)