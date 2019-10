Juventus-Genoa, le pagelle: Rugani rischia grosso, Kouame generoso

Nella Juventus poche le prestazioni di livello, male Rugani alla prima stagionale. Cristiano Ronaldo si sveglia solo nel recupero. Schone padrone.

PAGELLE JUVENTUS-GENOA

KOUAME’ 7.5 : In qualche modo, la butta dentro. Si sacrifica in entrambe le fasi, optando spesso e volentieri per la giocata più redditizia in funzione della coralità.

SCHONE 7 : Quantità e qualità. Costruisce con profitto e distrugge con intelligenza. Movimenti oculati senza palla, il tutto all’insegna della più pura personalità.

RONALDO 6.5 : La peggior partita da quando veste la maglia della . Apparentemente. Assapora nelle battute conclusive il goal della vittoria, che gli viene tolto per fuorigioco. Si procura e decide un rigore da tre punti. Pesantissimi.

BERNARDESCHI 6 : Sarri gli affida il compito di spaccare la partita tra le linee, missione che non gli riesce nel primo tempo. Meglio nella ripresa.

ALEX SANDRO 5.5 : Rispetto alle ultime uscite, un passo indietro. Sottolineato, soprattutto, dalla leggerezza con cui consegna al Grifone la palla dell’1-1.

RUGANI 5 : Al primo gettone stagionale, per poco non la combina grossa rischiando di finire anticipatamente sotto la doccia. Insomma, nulla di nuovo.

JUVENTUS (4-3-1-2) Buffon 6; Cuadrado 6, Bonucci 6.5, Rugani 5, Alex Sandro 5.5; Khedira 5 (61’ Ramsey 5.5), Bentancur 5.5, Matuidi 6 (61’ Rabiot 5.5); Bernardeschi 6 (79’ Douglas Costa 6); Dybala 6.5, Ronaldo 6.5. Allenatore: Sarri

GENOA (4-2-3-1) Radu 5.5; Ghiglione 6.5, Romero 6.5, Zapata 6.5, Ankersen 6.5; Cassata 5.5, Schone 7, Agudelo 7 (84’ Radovanovic s.v.); Pandev 6 (68’ Gumus 6); Kouamé 7.5 (81’ Sanabria 5); Pinamonti 7. Allenatore: Thiago Motta