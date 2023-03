La Juventus contro il Friburgo senza Pogba: il francese fuori per motivi disciplinari

La Juventus ha reso nota la lista dei convocati per la sfida di Europa League con il Friburgo: assente a sorpresa il francese.

Una sorpresa nella lista dei convocati della Juventus di Massimiliano Allegri in vista della sfida di Europa League contro il Friburgo: non c'è Paul Pogba.

Il francese, rientrato in campo nel Derby contro il Torino e schierato poi anche contro la Roma da subentrato, non ci sarà per la gara d'andata degli ottavi di finale d'Europa League.

Torna, quindi, tra gli indisponibili, almeno per questo turno: la sua assenza è legata a motivi disciplinari. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, Pogba si sarebbe presentato tardi in ritiro.

Out anche Mattia De Sciglio e Arkadiusz Milik, già noti: chiamati Barrenechea e Soulé. Verso un'altra panchina Leonardo Bonucci: in difesa dovrebbero giocare Danilo, Bremer e Alex Sandro.

Resta da capire, una volta terminata la gara dell'Allianz Stadium contro il Friburgo, la posizione di Allegri sull'esclusione di Pogba dai convocati.