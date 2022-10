Speaker's Corner - La Juventus è eliminata dalla Champions League: disastro totale

I bianconeri salutano la Champions League ai gironi, non accadeva dal 2013-14: un danno sportivo, ma anche economico.

Fallimento. È vero, dietro questo sostantivo può esserci un mondo dietro, ma calibrato nel gergo calcistico non è che si possano dare troppe interpretazioni. Ce n’è una, schietta e inesorabile, che fotografa alla perfezione il cammino della Juventus nella Champions League corrente. Bianconeri a casa ai gironi, ciò non capitava dalla stagione 2013-14, quando alla guida della Vecchia Signora c’era Antonio Conte e la spedizione zebrata veniva fermata dal campo impraticabile del Galatasaray.

Oggi, però, zero alibi: per tutti. Passano PSG e Benfica, ovvero le squadre che hanno letteralmente dominato il gruppo H. Alla Juve e al Maccabi Haifa resta l’ultimo atto – decisivo – per capire se sarà Europa League o giovedì sul divano. Piano B, pertanto, che non può minimamente alleviare l’amarezza juventina.

Un danno sportivo, sì, ma anche economico. La Juve chiude la sua esperienza in Champions guadagnando complessivamente poco più di 53 milioni: 2 legati al market pool, 33 di ranking, quasi 3 di risultati e 15,6 da associare alla partecipazione. Ne mancheranno 15 per il mancato passaggio agli ottavi, con annesso botteghino dalle grandi orecchie. Insomma, non bene. Soprattutto considerando come le società, più grandi e quindi più impattate, stiano provando faticosamente a risollevarsi dai danni creati dal Covid.

E sebbene il tifoso contabile stia diventando sempre più una moda, la mestizia del supporter medio – com’è giusto che sia – mette nel mirino esclusivamente il risultato. Juve a casa, stop. E ora, inevitabilmente, è tempo di processi. Per Max Allegri, alle prese con un 2.0 sempre più difficile. Ma in generale per un club in difficoltà. Dai (quasi) sogni Berlino 2015 e Cardiff 2017, a tre eliminazioni di fila agli ottavi. Passando, dunque, per il verdetto impietoso di Lisbona.

È chiaro che collegare il disastro unicamente alla figura di Allegri assomigli molto a un esercizio scontato ma miope. Perché se finora la guida tecnica ci ha capito ben poco, non è che gli altri 80-90 uomini stiano brillando per produttività e lungimiranza. In sostanza, un disastro che abbraccia interamente il gruppo squadra ma anche quello dirigente.

Regressione, netta ed esplicita, da analizzare accuratamente presso le stanze segrete. La Juve ha attualmente tanti problemi e poche soluzioni, specialmente tenendo conto come le ultime scelte – vedi anche quelle effettuate sul mercato – non stiano sorridendo. Eufemismo.

Cosa resta ai bianconeri? L’umore sotto i tacchi e l’ennesima reazione da dover sferrare per provare a cambiare rotta. Un tremendissimo percorso a ostacoli, che mette a nudo tutte le fragilità di una società chiamata a rivedere drasticamente progetto e protagonisti.