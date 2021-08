Juventus-Dybala, incontro per il rinnovo: sensazioni positive

E' andato in scena l'incontro tra la Juventus e l'entourage di Dybala: le parti si rivedranno la prossima settimana.

E' andato in scena nella mattinata di sabato l'incontro tra la dirigenza della Juventus e l'entourage di Paulo Dybala. Obiettivo permanenza in bianconero per l'argentino, con tanto di prolungamento contrattuale per essere al centro del progetto.

Con il ritorno di Allegri, la Juventus ha ribadito come la Joya dovrà essere tra i giocatori più importanti della squadra: dopo il primo incontro, subito programmato un altro per metà della prossima settimana, così da continuare a lavorare sul rinnovo.

Presenti all'incontro Cherubini e Nedved per la Juventus, insieme ad Antun e Carlos Novel, manager del giocatore argentino che ha attualmente un contratto in scadenza nel 2022. L'obiettivo è quello di continuare in bianconero, evitando una cessione o un addio a parametro zero il prossimo anno.

Non si è parlato di cifre durante il meeting tra le parti, ma entrambe vogliono chiudere a breve per proseguire l'avventura di Dybala alla Juventus. Per ora sensazioni positive, in attesa di nuovi discorsi, più approfonditi, nei prossimi giorni.

Classe 1993, Dybala è arrivato alla Juventus nel 2015 e risulta dunque uno dei giocatori più presenti in bianconeri nelle ultime stagioni: 100 reti segnate, cinque Scudetti e sprazzi di genio sopratutto con Allegri in panchina. Ora la reunion, in attesa di una svolta legata al contratto.