Juventus-Dybala: rinnovo sempre più vicino

Dov’eravamo rimasti? Al solito punto. Esattamente. Con la Juventus che vuole fare di Paulo Dybala un perno progettuale e, dal canto suo, con il diretto interessato intenzionato a consolidare la sua avventura all’ombra della Mole.

Messa così, quindi, sarebbe apparentemente semplice. Appunto, apparentemente. In quanto, da mesi, il dialogo tra i vertici bianconeri e l’agente del calciatore, Jorge Antun, non ha ancora portato alla fumata bianca.

Detto ciò, e non è la solita frase scritta e ripetuta allo sfinimento, la musica dovrebbe cambiare. Come? Con una stretta di mano e, soprattutto, la firma sul rinnovo con nuova scadenza 30 giugno 2025.

Gli ultimi dettagli, stando ai ben informati, dovrebbero essere perfezionati nei prossimi giorni. In agenda, giustappunto, il quarto round. La sensazione, dunque, è che la telenovela sia ormai giunta all’epilogo finale: con Madama (ben) felice di andare avanti con il suo 10.

I minuti finali del match si giocano sulla componente economica: con la Juve che, in termini di parte fissa, potrebbe arrivare a 8 milioni (e annessi bonus da definire). Insomma, l’offerta sembra essere quella giusta.

D'altra parte, nel post gara di Malmoe, Dybala s'era espresso chiaramente circa le negoziazione in atto:

"Speriamo di chiudere presto per il rinnovo. C'è la voglia di tutti di portare a termine le trattative, loro sanno che da parte mia c'è grande volontà di rimanere a Torino, so che anche la dirigenza vuole prolungarmi il contratto e abbiamo ripreso a parlare. Spero che tra poco finisca tutto e possano arrivare buone notizie per tutti, sono molto fiducioso".